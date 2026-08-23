В школах Башкирии выявили проблемы с охраной и безопасностью

21 августа на пленарном заседании августовского совещания по образованию в Башкирии заместитель министра внутренних дел республики Артур Сайфуллин представил результаты проверок антитеррористической защищённости школ.

Совместные проверки с профильными ведомствами проходили с 16 июля по 14 августа. Специалисты оценили готовность образовательных организаций к новому учебному году.

Как сообщил Артур Сайфуллин, инспекторы проверили 302 образовательных объекта и обнаружили 166 недостатков. Чаще всего встречались такие проблемы: неисправная или отсутствующая тревожная сигнализация, неполадки в системах контроля и управления доступом, нехватка или неисправность металлодетекторов и камер видеонаблюдения, а также повреждения периметральных ограждений.

Кроме того, выявлены недочёты в обустройстве территорий возле учебных заведений: у 692 школ и 387 детских садов не хватает искусственных неровностей, освещения, дорожных знаков и ограждений на пешеходных переходах.

Замминистра МВД РБ отметил, что руководителям образовательных учреждений и главам муниципальных администраций направлены письменные рекомендации по устранению выявленных нарушений. Также вынесено 268 предостережений о недопустимости пренебрежения обязательными требованиями безопасности.

Источник и фото: ИА «Башинформ»