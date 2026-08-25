В Башкирии начнут внедрять ИИ в госуправление

Работа по внедрению ИИ в Башкирии уже идёт полным ходом.

Искусственный интеллект планируется активно использовать в разных отраслях — в медицине, агропромышленном комплексе, дорожно‑транспортном хозяйстве, ЖКХ и госуправлении. Цель — переложить на ИИ рутинную работу, чтобы освободить человеческие ресурсы для задач, требующих творческого и экспертного подхода. Совет призван стать движущей силой этих преобразований.

Старт трансформации дан с оптимизации внутренних процессов: в первую очередь речь идёт о работе чиновников, значительная часть времени которых уходит на выполнение типовых и «бумажных» задач. В планах — интегрировать ИИ‑модули в систему документооборота и в работу Центра управления Республики Башкортостан. Кроме того, будет создан Центр компетенций, который сосредоточится на цифровой трансформации государственного управления.

Муниципалитеты также активно включаются в процесс. Так, в Белорецке в пилотном режиме разрабатывается цифровой двойник системы теплоснабжения. Он позволит детально анализировать состояние инфраструктуры, выявлять наиболее уязвимые участки сетей и грамотно планировать модернизацию — направлять финансирование туда, где оно нужнее всего. Главная цель — свести к минимуму риски возникновения коммунальных аварий. При успешном результате этот опыт распространят на другие города и районы республики.

Источник и фото: канал Радия Хабирова / МАКС