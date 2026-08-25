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25 Августа , 09:56

Жительница Башкирии добралась на велосипеде до Ледовитого океана

Башкирская велопутешественница Ксения Салазанова доехала до Северного Ледовитого океана.

Жительница Башкирии добралась на велосипеде до Ледовитого океанаЖительница Башкирии добралась на велосипеде до Ледовитого океана
Жительница Башкирии добралась на велосипеде до Ледовитого океана

Накануне Ксения  сообщила в соцсетях, что добралась до Северодвинска, искупалась и успешно завершила свой велопоход. Девушка стартовала из Уфы 7 июля — дорога заняла 48 дней. В пути она ночевала в палатке или у знакомых. Обратно планирует вернуться на поезде через Вологду.

Это не первый дальний маршрут спортсменки: в прошлом году она проехала 840 километров по Сахалину — от севера острова до Южно-Сахалинска.

Фото: Ксения Салазанова | ТГ-канал Ксении Салазановой.

Источник: соцсети Ксении Салазановой.

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