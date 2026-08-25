Жительница Башкирии добралась на велосипеде до Ледовитого океана

Накануне Ксения сообщила в соцсетях, что добралась до Северодвинска, искупалась и успешно завершила свой велопоход. Девушка стартовала из Уфы 7 июля — дорога заняла 48 дней. В пути она ночевала в палатке или у знакомых. Обратно планирует вернуться на поезде через Вологду.

Это не первый дальний маршрут спортсменки: в прошлом году она проехала 840 километров по Сахалину — от севера острова до Южно-Сахалинска.

Фото: Ксения Салазанова | ТГ-канал Ксении Салазановой.

Источник: соцсети Ксении Салазановой.