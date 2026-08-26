Многодетный отец из Башкирии спас тонущего двухлетнего мальчика

Двухлетний малыш катался на беговеле, родители отвлеклись на минуту, и он съехал по улице прямо в реку. Мать бросилась на поиски, соседка подсказала, что видела ребёнка у воды. Женщина прибежала к реке и увидела, что сын тонет. Она прыгнула в воду, и в этот момент на помощь подоспел Александр Зайгин.

Он мгновенно сориентировался и бросился в воду. Мать передала сына Александру.

На берегу он начал делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Примерно через минуту мальчик задышал самостоятельно.

Александр — многодетный отец троих сыновей. Свой поступок подвигом не считает, говорит, что на его месте так поступил бы каждый. Ребёнок спасён, его жизни ничего не угрожает.

Источник и фото: МВД России по Калтасинскому району | МАКС.