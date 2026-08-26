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26 Августа , 04:10

Многодетный отец из Башкирии спас тонущего двухлетнего мальчика

В селе Калтасы летний день едва не обернулся трагедией.

Многодетный отец из Башкирии спас тонущего двухлетнего мальчикаМногодетный отец из Башкирии спас тонущего двухлетнего мальчика
Многодетный отец из Башкирии спас тонущего двухлетнего мальчика

Двухлетний малыш катался на беговеле, родители отвлеклись на минуту, и он съехал по улице прямо в реку. Мать бросилась на поиски, соседка подсказала, что видела ребёнка у воды. Женщина прибежала к реке и увидела, что сын тонет. Она прыгнула в воду, и в этот момент на помощь подоспел Александр Зайгин. 

Он мгновенно  сориентировался  и бросился в воду. Мать передала сына Александру. 

На берегу он начал делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Примерно через минуту мальчик задышал самостоятельно.

Александр — многодетный отец троих сыновей. Свой поступок подвигом не считает, говорит, что на его месте так поступил бы каждый. Ребёнок спасён, его жизни ничего не угрожает.

Источник и фото: МВД России по Калтасинскому району | МАКС.

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