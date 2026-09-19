Усадьба Топорниных станет частью маршрута «Башкирского долголетия»

Проект победил в X Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в категории «Исторические поселения». На его реализацию, начатую в 2026 году, привлекли 148 млн рублей, включая 68 млн из федерального бюджета.

Восстановление усадьбы началось после Прямой линии с Главой республики в 2022 году. По словам руководителя администрации района Марата Латыпова, на площади перед зданием появятся визит-центр с навесом, универсальный навес для ярмарок и лекций, воссозданный исторический фонтан, сцена-подиум и зона с качелями. На склоне Девичьей горы обустроят пешеходные тропы, смотровую площадку с видом на Белую и восстановленную историческую беседку. Также предусмотрены зона воркаута и детская площадка.

Сейчас идёт активная фаза работ: укладывают брусчатку, проложены инженерные системы, монтируется освещение.

Радий Хабиров отметил, что проект повысит туристическую привлекательность Кушнаренково: «Очень красивое здание, построенное в начале XIX века. Это объект культурного наследия. Здесь потрясающий вид на Белую. Мы обязательно „Башкирское долголетие“ сюда заведём. В 2027 году проект должны завершить».

Усадьба Топорниных — одна из старейших дворянских усадеб Башкортостана. Её строительство в 1818 году начал подполковник Андрей Топорнин, сын основателя села Топорнино. В середине XIX века имение выкупил купец Грибушин. В 1926 году здесь заработала садово-огородная станция, в 1931-м открылся плодовоовощной техникум. В годы Великой Отечественной войны в усадьбе располагалась секретная школа разведчиков Коминтерна.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ.