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19 Сентября , 12:51

Усадьба Топорниных станет частью маршрута «Башкирского долголетия»

Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе рабочей поездки в Кушнаренковский район ознакомился с благоустройством территории вокруг усадьбы дворян Топорниных — памятника архитектуры XIX века. 

Усадьба Топорниных станет частью маршрута «Башкирского долголетия»Усадьба Топорниных станет частью маршрута «Башкирского долголетия»
Усадьба Топорниных станет частью маршрута «Башкирского долголетия»

Проект победил в X Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в категории «Исторические поселения». На его реализацию, начатую в 2026 году, привлекли 148 млн рублей, включая 68 млн из федерального бюджета.

Восстановление усадьбы началось после Прямой линии с Главой республики в 2022 году. По словам руководителя администрации района Марата Латыпова, на площади перед зданием появятся визит-центр с навесом, универсальный навес для ярмарок и лекций, воссозданный исторический фонтан, сцена-подиум и зона с качелями. На склоне Девичьей горы обустроят пешеходные тропы, смотровую площадку с видом на Белую и восстановленную историческую беседку. Также предусмотрены зона воркаута и детская площадка.

Сейчас идёт активная фаза работ: укладывают брусчатку, проложены инженерные системы, монтируется освещение.

Радий Хабиров отметил, что проект повысит туристическую привлекательность Кушнаренково: «Очень красивое здание, построенное в начале XIX века. Это объект культурного наследия. Здесь потрясающий вид на Белую. Мы обязательно „Башкирское долголетие“ сюда заведём. В 2027 году проект должны завершить».

Усадьба Топорниных — одна из старейших дворянских усадеб Башкортостана. Её строительство в 1818 году начал подполковник Андрей Топорнин, сын основателя села Топорнино. В середине XIX века имение выкупил купец Грибушин. В 1926 году здесь заработала садово-огородная станция, в 1931-м открылся плодовоовощной техникум. В годы Великой Отечественной войны в усадьбе располагалась секретная школа разведчиков Коминтерна.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ.

Усадьба Топорниных станет частью маршрута «Башкирского долголетия»
Усадьба Топорниных станет частью маршрута «Башкирского долголетия»
Усадьба Топорниных станет частью маршрута «Башкирского долголетия»
Усадьба Топорниных станет частью маршрута «Башкирского долголетия»
Усадьба Топорниных станет частью маршрута «Башкирского долголетия»
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