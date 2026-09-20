Федеральный спикер оценил взаимодействие власти и народа в Башкирии

Особое внимание эксперт уделил активности молодёжи в республике. По его мнению, важную роль здесь сыграло очищение информационной среды от провокаторов.

«Молодёжь честная, искренняя и легко поддаётся популизму, потому что у неё ещё недостаточно опыта для самостоятельной оценки ситуации. И здесь огромную роль играют государство и гражданское общество, защищая от искажений. Речь не о свободе слова, а об ограничении свободы лжи, фейков и манипуляций. Это удалось, причём не административным путём, а через дискуссии», — отметил Антон Лукаш, выступая в Общественном пресс‑центре по выборам в прямом эфире.

Эксперт также подчеркнул важность качественной аналитической работы. По его мнению, в регионе есть достойная структура, которая подбирает и предъявляет факты. В результате публике показывают не эмоционально заряженный спор, который обычно не работает, а спокойную, но достоверную правду, подтверждённую фактами. Молодёжь это ценит, потому что хочет разобраться — и именно отсюда рождается желание голосовать.

Антон Лукаш напомнил, что выборы — неотъемлемая часть гражданской жизни. Молодые люди приходят на участки, когда понимают две вещи: от них зависит жизнь в настоящем и они влияют на будущее.

«Это благоустройство, проектная и волонтёрская деятельность. Эти три составляющие в сочетании с неподдельным, честным интересом взрослых — а не менторским подходом „мы вас сейчас научим жить“, который сегодня вообще не работает, — дают результат. Обязательно нужна искренняя, по‑настоящему включённая обратная связь», — считает эксперт.

В качестве примера он привёл гражданский форум в Башкортостане, где лично наблюдал, как глава региона общается с некоммерческими организациями. По словам Лукаша, это общение было особенно ценным, потому что абсолютно искреннее: речь шла не просто о разговорах, а о реальном решении вопросов на месте. Какие‑то проблемы решались тут же, какие‑то уходили в оперативную плоскость и закрывались в течение недели, а какие‑то требовали законодательных и бюджетных решений. Люди уходили с конкретными результатами — и это было видно.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: стоп-кадр видео / Общественный пресс-центр