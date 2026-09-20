Как проголосовали известные люди Башкирии?

Глава Башкортостана Радий Хабиров проголосовал на участке № 109 в ГКЗ «Башкортостан» вместе с супругой Каринэ и детьми. По его словам, выборы проходят в непростой для страны период, но организованно и с праздничной атмосферой. Он обратил внимание на консолидацию общества и высокую электоральную культуру жителей республики, добавив, что люди традиционно любят ходить на выборы, а хорошее настроение чувствуется даже в названиях деревень — Марс и Париж, чьи жители уже проголосовали.

Премьер‑министр правительства Башкирии Андрей Назаров в первый день голосования посетил тот же участок № 109. Он отметил, что старается голосовать в первый же день, не откладывая, поскольку для него важна гражданская ответственность и возможность самому определять, кто будет представлять интересы людей во власти.

Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова проголосовала на участке № 144 вместе с семьёй. Она поделилась, что с детства дни выборов для неё и близких были настоящим праздником с ярмарками и концертами.

Исполняющий обязанности председателя Госсобрания — Курултая РБ Илшат Тажитдинов проголосовал в селе Чесноковка. Он подчеркнул, что от состава Госдумы и городского Совета зависит развитие законодательства, решение местных вопросов и качество жизни граждан. Также он напомнил, что парламент республики активно выдвигает законодательные инициативы, которые учитываются на федеральном уровне, и от состава нижней палаты зависит, насколько быстро они будут реализованы.

Врио мэра Уфы Рустам Шарипов тоже голосовал на участке № 109 в ГКЗ «Башкортостан». «Мы выбираем своё будущее. Каждый голос создаёт фундамент развития государства, республики, города. От голоса каждого человека зависит будущее страны», — сказал он, призвав всех избирателей участвовать в выборах.

Лидеры конфессий

Лидеры основных конфессий республики также приняли участие в голосовании. В селе Зубово Уфимского района на участке № 3080 одним из первых свой голос отдал Верховный муфтий России Талгат Таджуддин — вместе с правнуком, подавая пример молодому поколению. По его словам, голосовать нужно не только за себя, но и за будущее детей и внуков.

Митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет отметил важность выборов: без доверия к власти будет трудно решать внутренние социальные и внешние проблемы. Главный раввин республики Дан Кричевский добавил, что голос каждого определяет путь страны и это гражданский долг, тем более погода выдалась солнечной.

Ветераны и медики

Председатель Ассоциации ветеранов СВО в Башкортостане Оскар Ситдиков пришёл на участок в посёлке Нагаево с женой и дочерьми. Он подчеркнул, что ответственность начинается с уровня семьи, и так же естественно брать на себя ответственность за будущее страны.

Главный врач Республиканского клинического фтизиопульмонологического центра, заслуженный врач РБ Шамиль Булатов рассказал, что голосует осознанно. Вся его семья — врачи, и каждый день они видят хрупкость человеческой жизни, понимая, насколько важен выбор ради здоровья нации. По его словам, семья поддерживает развитие родного края, стремясь к улучшению здравоохранения и качества жизни земляков.

Общественные деятели и спортсмены

Председатель Всемирного курултая башкир, депутат Госсобрания — Курултая РБ Юлдаш Юсупов проголосовал на бланке на башкирском языке и призвал соотечественников пользоваться этим правом, отложив повседневные заботы и соблюдая свои гражданские права.

Олимпийский чемпион по фехтованию Тимур Сафин отметил, что ему небезразлично направление развития региона и страны. Боксёр‑профессионал Артур Субханкулов добавил, что от голоса каждого зависит, какие будут дороги во дворе, какие врачи будут лечить и какие преподаватели учить.

Многократная чемпионка мира по шашкам, заместитель председателя парламента республики Тамара Тансыккужина проголосовала в уфимском лицее № 21. Она подчеркнула, что голосование — ответственный момент: нужно выбрать тех, кому доверяешь, кого считаешь профессиональными. Многие кандидаты ей знакомы лично, она знает их компетенции и уверена, что они достойно представят интересы республики.

Деятели культуры

Народная артистка Башкортостана, заслуженная артистка России Назифа Кадырова пришла на участок в Уфе нарядная и в приподнятом настроении. Она вспомнила, как в детстве ходила на выборы с родителями — играла музыка, кипели самовары, и народ шёл с удовольствием. «Сегодня в таком же настроении. Решается будущее нас и наших детей, никто не должен оставаться в стороне», — сказала артистка.

Народный артист Башкортостана Рамиль Бадамшин поделился с «Молодёжной газетой»: «Сделать свой осознанный выбор с бюллетенем в руках — ключевой вклад в нашу Победу и в свою жизнь. Не использовать своё конституционное право — это предательство, перекладывание ответственности за свою судьбу и семью на других. По сути, впустить в свой дом чужого человека, который будет жить за тебя с твоей семьёй и друзьями».

Источник и фото: ИА «Башинформ»