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20 Сентября , 15:11

В Башкирии завершили работу все избирательные участки

Трёхдневное голосование в Башкирии, проходившее с 18 по 20 сентября, завершилось. В 20:00 все избирательные участки прекратили работу — теперь предстоит подсчёт голосов. Предварительные результаты станут известны к утру понедельника, 21 сентября.

В Башкирии завершили работу все избирательные участкиВ Башкирии завершили работу все избирательные участки
В Башкирии завершили работу все избирательные участки

По информации регионального ЦИК, в республике работало 3250 избирательных участков. Численность зарегистрированных избирателей на 1 июля составляла 2 миллиона 955 тысяч человек.

Как сообщал «Башинформ», жители Башкирии участвовали в нескольких уровнях выборов: голосовали за депутатов Государственной Думы РФ, принимали участие в дополнительных выборах депутатов Государственного Собрания — Курултая РБ, а также в муниципальных выборах.

В интервью журналисту «Башинформа» глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что процесс голосования прошёл спокойно, без каких‑либо происшествий. Он также отметил традиционно высокую явку в регионе и связал интерес жителей к выборам с ростом сплочённости общества на фоне специальной военной операции.

Радий Хабиров пояснил: «Наверное, благодаря СВО, прежде всего благодаря тому, что общество консолидировалось, мало кого сильно волнуют партийные различия. Все понимают, что страна у нас одна, судьба у нас одна, и от того, как мы все вместе проживём этот период и отработаем, зависит будущее наших детей и страны. Поэтому ответственность понимают все. Это всё накладывает отпечаток на явку выборов. Она у нас достаточно высокая».

В дни выборов в республике действовала акция «Рахмат»: каждый проголосовавший получал купон на скидку. Инициативу поддержали 650 хозяйствующих субъектов — они открыли свыше 1000 точек, где можно воспользоваться скидкой. Размер льгот составлял от 3 до 50 %. Среди участников акции — супермаркеты, заведения общепита, книжные и цветочные магазины и другие предприятия. Акция охватила все муниципалитеты Башкирии.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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