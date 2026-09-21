В Башкирии ветераны СВО поддержали Радия Хабирова

Поводом стал поступок главы региона, о котором он рассказал в своём посте. На «Территории героев» в центре «Патриот» Хабиров познакомился с пятиклассником Димой Казанцевым из Кушнаренковского района, чей отец погиб на СВО. Мальчик мечтал о собаке — и теперь щенок немецкой овчарки по кличке Граф будет охранять его семью: маму и двух старших сестёр.

«Я всегда говорю, что дети наших героев — это наши дети, и мы обязаны о них заботиться. В масштабах республики таких ребят не так много. Но всем им нужны внимание, поддержка, мужское плечо», — подчеркнул Хабиров.

Оскар Ситдиков поддержал эту позицию, отметив, что поступок главы республики — не просто красивый жест, а урок для всех. «Он показывает, что значит быть лидером не на словах, а на деле. И для нас, ветеранов, это особенно ценно», — написал он.

Ситдиков напомнил, что два года назад ветераны запустили акцию «Свои дети». Пример Хабирова, который 1 сентября повёл сына бойца в школу, стал для них ориентиром. Сегодня акция «Свои дети» — это не только проводы в школу, но и постоянное наставничество, в том числе над детскими домами и приютами.

В завершение Ситдиков призвал жителей республики не оставаться равнодушными.

Источники: ИА "Башинформ", Горобзор.

Фото: Азат Мухамедьянов | Пресс-служба Главы РБ.