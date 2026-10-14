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14 Октября , 09:18

Глава администрации Стерлитамака принял участие в Форуме мэров

Эмиль Шаймарданов, глава администрации Стерлитамака, участвует в шестом Форуме мэров в Женеве — мероприятие организовано Европейской экономической комиссией ООН и посвящено теме «Города, обеспечивающие устойчивое будущее».

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Глава администрации Стерлитамака принял участие в Форуме мэровГлава администрации Стерлитамака принял участие в Форуме мэров
Глава администрации Стерлитамака принял участие в Форуме мэров

Вместе с ним в составе российской делегации — директор «СтерлитамакВодоканала» Раэль Адгамович Рахматуллин и депутат городского Совета Радик Раисович Мурзагулов. Для Эмиля Шаймарданова большая честь представлять на форуме Стерлитамак и Республику Башкортостан: рассказывать о местном потенциале, инициативах и вкладе региона в развитие территорий.

В ходе форума глава администрации поделился с коллегами практиками вовлечения горожан в управление городом, в том числе опытом реализации республиканской Программы поддержки местных инициатив. Участники мероприятия из разных стран представили свои успешные решения, обсудили передовые подходы и обменялись знаниями.

По словам Эмиля Шаймарданова, несмотря на различия в условиях, многие практики оказываются схожими, и в каждом докладе можно найти полезные идеи. Для небольшого города особенно ценно грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами и заимствовать решения, которые реально помогают справляться с текущими задачами.

Ключевые вопросы — развитие городской среды, работа коммунального хозяйства и повышение качества жизни — актуальны для городов по всему миру. Главная цель участия в форуме — найти решения, которые получится адаптировать к условиям Стерлитамака и которые принесут реальную пользу его жителям.

Источник и фото: Эмиль Шаймарданов / «Вконтакте»

Глава администрации Стерлитамака принял участие в Форуме мэров
Глава администрации Стерлитамака принял участие в Форуме мэров
Глава администрации Стерлитамака принял участие в Форуме мэров
Глава администрации Стерлитамака принял участие в Форуме мэров
Глава администрации Стерлитамака принял участие в Форуме мэров
Глава администрации Стерлитамака принял участие в Форуме мэров
Глава администрации Стерлитамака принял участие в Форуме мэров
Глава администрации Стерлитамака принял участие в Форуме мэров
Глава администрации Стерлитамака принял участие в Форуме мэров
Глава администрации Стерлитамака принял участие в Форуме мэров
Глава администрации Стерлитамака принял участие в Форуме мэров
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