Синоптики сообщили, когда вернется лето в Башкирию

Сегодня, 17 августа, в республике пройдут кратковременные дожди. Ветер юго‑западный и западный, умеренный, днём местами возможны сильные порывы. Днём температура воздуха составит от +15 до +20 градусов.

18 и 19 августа местами ожидаются небольшие дожди и грозы. Ночью температура будет в пределах +5…+10, днём — от +18 до +25 градусов.

С 18 августа воздушные массы поменяются — в республику вернётся летнее тепло, дневная температура начнёт повышаться до +21…+24 градуса. По-настоящему тёплая и сухая погода установится к четвергу, 20 августа.

Фото: Виктор Лушкин