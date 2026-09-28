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28 Сентября , 03:45

В Башкирии прогнозируются заморозки до -4°

В Башкирии прогнозируются заморозки до -4°В Башкирии прогнозируются заморозки до -4°
В Башкирии прогнозируются заморозки до -4°

Сегодня осадков не предвидится. Ветер — северо‑восточный и восточный, умеренной силы. Днём температура воздуха составит от +17 до +22 градусов.

Завтра погода останется сухой. Ветер восточный, умеренный. Ночью температура опустится до +3…+8 градусов, местами возможны заморозки — от 0 до −2 (в воздухе и на поверхности почвы). Днём сохранится тёплая погода: от +17 до +22 градусов.

В среду, 30 сентября, осадков также не ожидается. Ветер восточный, умеренной интенсивности. В ночные часы температура составит +2…+7  градуса, в отдельных районах не исключены заморозки — до −4 (в воздухе и на почве). Днём воздух прогреется до +16…+21 градусов.

Фото:  Гузель Кудашева

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