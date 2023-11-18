Победительницы регионального конкурса «Женщина – директор года» представят Башкортостан на всероссийском этапе

Масштабное мероприятие организовала Ассоциация женщин-предпринимателей при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.

По мнению министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустема Афзалова, конкурс в течение 27 лет определяет лучших женщин-директоров в разных сферах деятельности. В этом уникальность конкурса.

Из 50 женщин, подавших заявки на конкурс, финалистками стали 35 участниц из городов и районов Башкирии. Каждая из них является руководителем предприятий и при этом – успешная и творческая личность.

В 2024 году 20 победительниц республиканского конкурса отправятся на всероссийский этап конкурса, который проходит под патронатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Фото: https://pravitelstvorb.ru/news/