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Предпринимательство
26 Марта , 15:13

Радий Хабиров рассказал о новом корпусе птицефабрики в Башкирии

На международной выставке "Агрокомплекс-2024" в Уфе 26 марта начала работу новая производственная зона птицефабрики "Чермасан" в Чекмагушевском районе.

Радий Хабиров рассказал о новом корпусе птицефабрики в Башкирии
Радий Хабиров рассказал о новом корпусе птицефабрики в Башкирии

Созданная в 1976 году, птицефабрика ранее производила до 7 миллионов тонн яиц ежегодно, но в 2017 году она была вынуждена остановить свою деятельность из-за проблем с финансами. В феврале 2023 года инвестиционный проект по возобновлению производства птицы получил статус приоритетного на "Инвестчасе".

 

Директор птицефабрики Булат Рафиков отметил, что производство халяльного мяса птицы достигнет объема в 480 тонн в год, а также будут созданы 70 новых рабочих мест.

 

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил в своих соцсетях, что на «Чермасане» достижения не заканчиваются. В рамках выставки также открыли новый агрокласс в школе № 1 села Буздяк в Буздякском районе. Это стало возможным благодаря компании "Авилат", крупному предприятию района. Школа имеет 617 учеников, и многие из них хотят связать свою будущую жизнь с сельским хозяйством. Радий Хабиров подчеркнул, что это явное доказательство того, что сельское хозяйство в Башкирии имеет прекрасное будущее.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров рассказал о новом корпусе птицефабрики в Башкирии
Радий Хабиров рассказал о новом корпусе птицефабрики в Башкирии
Радий Хабиров рассказал о новом корпусе птицефабрики в Башкирии
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