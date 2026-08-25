В Башкирии в нацпарке фотоохотник встретил 24 медведей

В национальном парке «Башкирия» фотограф из Октябрьского Эльдар Давлетгареев организовал необычную «дикую» фотосессию. Как рассказали в дирекции парка, за шесть дней автору удалось встретить 24 медведя — причём отдельных животных он видел по два‑три раза.

По словам представителей нацпарка, съёмка далась непросто: звери чаще выходили из леса в сумерках, и освещения для камеры не хватало. Однако благодаря выдержке фотограф добился впечатляющих результатов: однажды вечером на поле с подсолнухами ему посчастливилось заметить сразу семь медведей.

Позднее Эльдар обнаружил одну из главных троп, по которой медведи ходили к роднику, и поставил там дополнительную камеру. Наблюдения продолжились — и в следующие дни фотограф снова фиксировал встречи с хищниками: например, ещё семь зверей появились в кадре за один вечер. А однажды медведь подошёл совсем близко — всего на 20 метров.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: Эльдар Давлетгареев / Нацпарк «Башкирия»