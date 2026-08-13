Житель Стерлитамака стал жертвой лжеинвесторов

Всё началось со звонка на мобильный: незнакомец представился специалистом в сфере инвестиций и предложил заработать, вложив деньги в некую компанию. Мужчина поинтересовался, есть ли у организации лицензия, и получил честный ответ — лицензии нет. Но надежда быстро улучшить своё финансовое положение перевесила осторожность, и потерпевший продолжил общение с аферистом.

Под видом «помощи эксперта» мошенники заставили жителя Стерлитамака установить специальное приложение и строго следовать их указаниям. Чтобы усыпить бдительность жертвы, злоумышленники разыграли целый спектакль: демонстрировали якобы рост вложений, а в качестве «доказательства прибыли» даже перевели на кошелёк мужчины 1500 рублей. Потратив эти деньги, горожанин окончательно поверил в работоспособность схемы.

Далее мужчина поэтапно переводил средства с кредитной карты на брокерский счёт в приложении. Когда собственные деньги закончились, аферист предложил оформить кредит, чтобы продолжить «увеличивать доход». Потерпевший попытался взять в онлайн‑приложении заём на 950 тысяч рублей, но банк отклонил заявку. Затем ему предложили попробовать получить 95 тысяч рублей — и эта попытка тоже не увенчалась успехом.

После этого злоумышленник заявил, что сделка не может быть открыта. Тут мужчина заподозрил неладное, прервал разговор и обратился в полицию.

Общий ущерб составил более 270 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

МВД по Республике Башкортостан настоятельно призывает граждан не переводить деньги незнакомым лицам ни при каких обстоятельствах. Будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки мошенников!

По информации МВД по РБ

Фото: Азамат Абдрафиков