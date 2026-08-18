Туристы завезли в Башкирию тяжёлое заболевание — лихорадку денге

По данным Роспотребнадзора, первый случай выявили в марте у туриста, вернувшегося с Пхукета. Второй — в июле у жителя Уфы после отдыха в Абу-Даби. Диагноз подтвердила лаборатория республиканской инфекционной больницы.

Заболеваемость в регионе в 2,7 раза ниже, чем в среднем по России (178 случаев), и на 24,7% ниже, чем в ПФО (19 случаев). Для сравнения: в 2024 году было пять случаев, в 2023-м — три.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров. Характерные симптомы: высокая температура, ломота в мышцах и суставах, сыпь, увеличение лимфоузлов. Встречается преимущественно в Южной и Юго-Восточной Азии, Африке, Океании и Карибском бассейне.

Источник и фото: ИА "Башинформ".