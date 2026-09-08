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Происшествия
8 Сентября , 06:17

В Башкирии несовершеннолетний водитель за рулём авто врезался в ограждение

Вчера около 22:00 в Уфе  17-летний подросток за рулём «Иж Ода» не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение.

В Башкирии несовершеннолетний водитель за рулём авто врезался в ограждениеВ Башкирии несовершеннолетний водитель за рулём авто врезался в ограждение
В Башкирии несовершеннолетний водитель за рулём авто врезался в ограждение

В результате аварии сам водитель и его 16-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция обращается к родителям: управление несовершеннолетними автомототранспортом категорически запрещено. Необходимо контролировать доступ детей к ключам от автомобилей и мотоциклов, проводить с ними разъяснительные беседы.

«Позволяя детям садиться за руль, вы сознательно подвергаете их жизнь и здоровье смертельной опасности, а также создаёте угрозу для других участников дорожного движения», — предупреждают в ГИБДД.

Источник и фото: ГАИ Уфы | Мах.

Автор:Ирина Петрова
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