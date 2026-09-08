В Башкирии в ДТП пострадала беременная женщина

В результате аварии пострадали четыре человека — среди них беременная женщина и ребёнок. Всех пострадавших доставили в больницу № 1 Стерлитамака.

По данным министра, состояние беременной девушки — удовлетворительное. После осмотра её перевели на амбулаторное лечение; она находится под наблюдением специалистов женской консультации. Остальные пострадавшие тоже получили необходимую медицинскую помощь и были отпущены домой для продолжения лечения в амбулаторных условиях.

Источник и фото: ИА «Башинформ»