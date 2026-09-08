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Происшествия
8 Сентября , 04:43

В Башкирии в ДТП пострадала беременная женщина

В воскресенье в Стерлитамакском районе случилось ДТП с участием четырёх автомобилей. Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин сообщил об этом в социальных сетях.

В Башкирии в ДТП пострадала беременная женщинаВ Башкирии в ДТП пострадала беременная женщина
В Башкирии в ДТП пострадала беременная женщина

В результате аварии пострадали четыре человека — среди них беременная женщина и ребёнок. Всех пострадавших доставили в больницу № 1 Стерлитамака.

По данным министра, состояние беременной девушки — удовлетворительное. После осмотра её перевели на амбулаторное лечение; она находится под наблюдением специалистов женской консультации. Остальные пострадавшие тоже получили необходимую медицинскую помощь и были отпущены домой для продолжения лечения в амбулаторных условиях.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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