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24 Августа , 09:28

Стерлитамакской гимнастке и её тренеру вручил награды Радий Хабиров

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил награды победительнице первенства Европы по спортивной гимнастике Полине Дмитриевой и её наставнице Елене Кайгуловой. 

Стерлитамакской гимнастке и её тренеру вручил награды Радий ХабировСтерлитамакской гимнастке и её тренеру вручил награды Радий Хабиров
Стерлитамакской гимнастке и её тренеру вручил награды Радий Хабиров

Тренер получила почётную грамоту Республики Башкортостан, а юная спортсменка — Благодарность Главы РБ.

Руководитель региона также поблагодарил родителей гимнастки — Антонину и Юрия Дмитриевых. «Вы большие молодцы. Хорошая крепкая семья, такую звёздочку воспитали. Республика гордится успехами наших спортсменов», — сказал он.

Напомним, 14-летняя Полина Дмитриева, воспитанница стерлитамакской спортшколы, на первенстве Европы в Хорватии завоевала четыре золотые и одну серебряную медаль.

Фото: скриншоты трансляции | оперативное совещание правительства республики в ЦУРе.

Источник: ИА "Башинформ".

Стерлитамакской гимнастке и её тренеру вручил награды Радий Хабиров
Стерлитамакской гимнастке и её тренеру вручил награды Радий Хабиров
Стерлитамакской гимнастке и её тренеру вручил награды Радий Хабиров
Автор:Ирина Петрова
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