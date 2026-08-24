Стерлитамакской гимнастке и её тренеру вручил награды Радий Хабиров

Тренер получила почётную грамоту Республики Башкортостан, а юная спортсменка — Благодарность Главы РБ.

Руководитель региона также поблагодарил родителей гимнастки — Антонину и Юрия Дмитриевых. «Вы большие молодцы. Хорошая крепкая семья, такую звёздочку воспитали. Республика гордится успехами наших спортсменов», — сказал он.

Напомним, 14-летняя Полина Дмитриева, воспитанница стерлитамакской спортшколы, на первенстве Европы в Хорватии завоевала четыре золотые и одну серебряную медаль.

Фото: скриншоты трансляции | оперативное совещание правительства республики в ЦУРе.

Источник: ИА "Башинформ".