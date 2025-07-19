Время героев. Боец Шихан участвовал в первых боях

Начало



– Нас разделили на группы по 15 человек и поставили задачу занять погранзаставу противника, – начал он свой рассказ. – На бронеавтомобилях «Тайфун» добрались до границы, спешились, в боевом порядке выдвинулись к заставе. Несмотря на то, что численность противника была больше, после непродолжительной перестрелки они покинули хорошо укреплённые позиции. При желании там можно было долго продержаться. Мы заняли заставу без потерь, у них остались лежать трое «двухсотых». Остальные ретировались.

Это был один из самых первых боёв спецоперации.

Служба



Срочную службу Данат начал в г.Наро-Фоминске в должности командира отделения 137-го отдельного разведбатальона. Был признан лучшим стрелком 1-й гвардейской танковой армии, а затем и всего Западного военного округа. Как он сам считает, ему повезло с подразделением. Интенсивные занятия в одном из крупнейших подмосковных центров подготовки потом очень пригодились ему на передовой. Окончив срочную службу, остался ещё на год. А в феврале служба по контракту перетекла в большую командировку.

В тот первый день они заняли заставу, вошли в какое-то село, подождали «закрепов» и на технике 15-го полка прославленной Таманской дивизии двинулись дальше. За двое суток не встретили ни одного украинского военного, не услышали ни одного выстрела. Оторвались от своих на сотни километров. Однажды на привале, когда бойцы отдыхали, в небе появились два истребителя. Привыкшие к тому, что противника на их пути нет, они не обратили на них внимания, а зря: кассетные бомбы застали бойцов врасплох.



После налёта стало ясно: надо возвращаться назад. Весь день сопровождали грузовики с топливом, пока не вышли к западным окраинам г.Сумы. Чтобы выйти к своим, решено было обойти город. Всю ночь ехали без фар, в сопровождении двух Т-72, спецмашин, БМП и «Тайфунов». Под утро добрались до нашей погранзаставы. После переклички не досчитались троих разведчиков. По связи сообщили, что часть колонны попала в засаду. В сопровождении одного танка и двух «Тайфунов» отправились на подмогу. Примерно за километр с небольшим от заставы обнаружили два наших сгоревших бензовоза, подобрали «трёхсотых», оказали первую помощь. Двух пропавших разведчиков нашли целыми и невредимыми. Третий, как потом выяснилось, попал в плен.



Командир



За время службы в зоне СВО Данату не раз пришлось побывать в переделках, достойных сюжета боевиков. Однажды, после очередной разведки боем, их зажали в лесополосе, которая перпендикулярно тянулась к передовой. Выход на нашу сторону обстреливал украинский танк. Командир отделения с позывным «Чита» предложил пойти в сторону противника, но там вели огонь из миномёта. Пробовали считать время между выстрелами танка, но безуспешно: он бил бессистемно. «Была не была!» – решили разведчики. Сбросили лишние боекомплекты и рванули со всех ног к своим позициям. Потом наши танкисты не без юмора им рассказывали: «Вы бежите, а вслед за вами клубы взрывов». Данат успел нырнуть под наш танк. Его товарища, уже контуженного, последним взрывом выбросило в наш окоп. Зато вышли без потерь.



Когда ранило всех офицеров группы, Даната назначили командиром. Очередное задание гласило: «Выведать позиции опорных пунктов 93-й отдельной механизированной бригады противника «Холодный яр».



Разведчики сумели вскрыть командный пункт и навести на него нашу артиллерию, которая его уничтожила. Но вскоре прилетел ответ из автоматического миномёта «Василёк». 82-миллиметровые мины, вздымая клубы взрывов, очередями накрывали разведчиков. И всё же Данату удалось вывести свою группу без потерь. За этот бой он был награждён орденом Мужества.



Примеры

настоящего мужества



– С наёмниками приходилось иметь дело?

– Мы их видели только «отработанных», в основном поляков, грузин. Живых не видел.

– Как относилось к вам местное население?

– В целом доброжелательно. Встречали радостно, приветственно махали, выстроившись вдоль дорог. Но бывали исключения. Однажды на трёх машинах уже въехали в «серую зону», относительно безопасную. У дороги стоял кто-то из местных. Уже когда отдалились от него, раздался хлопок. Оборачиваюсь, а там наш БМП горит. Командир Илья сидел на башне. Смотрю, у него нет обеих ног, ботинки лежат в стороне. Он сам в состоянии аффекта успел затянуть жгут. Водитель Денис – «двухсотый»: кассетник влетел прямо в раскрытый люк. Потом мы долго искали того жителя, что навёл на нашу колонну. Увы, не нашли.

– А что Илья? Выжил?

– Не просто выжил, стал для нас примером настоящего мужества. Сейчас живёт у себя в Ханты-Мансийском автономном округе. Во время восстановления в Центре спортивной подготовки имени Риммы Баталовой в Уфе познакомился со своей будущей женой. Сейчас на протезах даже на сноуборде катается. Настоящий герой.

Эти слова напомнили о программе поддержки участников СВО «Время героев». Но есть в этом словосочетании нечто большее. Мы живём в том самом времени, которое рождает новых героев. Они рядом с нами. Такие, как Данат и его боевые товарищи. Те, кто сегодня на полях сражений творит новую историю.





Программа «Герои Башкортостана» была запущена 24 февраля 2025 года как региональное продолжение федерального проекта «Время героев», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Её основная цель – формирование управленческого резерва из участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также на предприятиях Республики Башкортостан. Руководит проектом лично глава региона Радий Хабиров.



«Мы ждём возвращения наших героев с победой на родную землю. На передовой у них сформировались качества, очень важные для эффективных управленцев, государственных и муниципальных служащих. В первую очередь, это честь и достоинство, верность долгу, неподкупность, преданность Родине. Уверен, что настоящий патриотизм и ответственность защитников Отечества помогут им в мирном труде ради процветания Башкортостана и России», – говорит Радий Хабиров.