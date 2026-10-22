В Стерлитамаке продолжается работа по адаптации жилья для ветеранов СВО

Эксперты проверили, насколько жильё безопасно и удобно: оценили входные группы, дверные проёмы, санузел и места общего пользования. По результатам осмотра подготовят персональные рекомендации и перечень необходимых технических решений.

Ветераны СВО могут подать заявку на обследование и адаптацию жилья через социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества» в Стерлитамаке — адрес: ул. Худайбердина, 122.

По информации Центра поддержки участников СВО и членов их семей и администрации г. Стерлитамак