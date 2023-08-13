Лучница из Узбекистана отметила доброту лошадей башкирской породы

Мумина с 16 лет занимается конкурсом – олимпийским конным видом спорта по преодолению препятствий. А в национальный вид конного спорта пришла год назад. Сейчас девушке 27 лет.



- Белого коня для состязания взяла на прокат в уфимском ипподроме «Акбузат» и дала ему кличку «Сильверстоун». Мне сказали, что он наполовину башкирской породы. Башкирские лошади небольшие ростом, но у них большое сердце, - поделилась впечатлениями Мумина.



Изящная и утонченная узбечка, гордо восседавшая на коне, с первых дней фестиваля вызывает восхищение у людей. Некоторые даже сравнивают ее с образом Хумай из башкирского эпоса «Урал-батыр». Кстати, храбрая лучница также является дизайнером женской одежды. Она привезла разные наряды для каждого фестивального дня.



- Башкортостан покорил меня красивой природой и добрыми, радушными жителями, - говорит Мумина Дибаева.