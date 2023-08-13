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13 Августа , 16:30

Лучница из Узбекистана отметила доброту лошадей башкирской породы

Участница конной стрельбы из лука Мумина Даминова приехала на Международный фестиваль башкирской лошади «Башҡорт аты» из Узбекистана. Здесь девушка стала всеобщей любимицей.

Мумина с 16 лет занимается конкурсом – олимпийским конным видом спорта по преодолению препятствий. А в национальный вид конного спорта пришла год назад. Сейчас девушке 27 лет.

- Белого коня для состязания взяла на прокат в уфимском ипподроме «Акбузат» и дала ему кличку «Сильверстоун». Мне сказали, что он наполовину башкирской породы. Башкирские лошади небольшие ростом, но у них большое сердце, - поделилась впечатлениями Мумина.

Изящная и утонченная узбечка, гордо восседавшая на коне, с первых дней фестиваля вызывает восхищение у людей. Некоторые даже сравнивают ее с образом Хумай из башкирского эпоса «Урал-батыр». Кстати, храбрая лучница также является дизайнером женской одежды. Она привезла разные наряды для каждого фестивального дня.

- Башкортостан покорил меня красивой природой и добрыми, радушными жителями, - говорит Мумина Дибаева.

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"Стерлитамакский рабочий"

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