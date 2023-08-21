Дни Республики Башкортостан пройдут в Санкт-Петербурге

- Мы безусловно рады тому факту, что партнерство между Башкортостаном и Санкт-Петербургом выходит в новую плоскость. В нынешних условиях межрегиональная кооперация имеет большое значение. Планируем презентовать инвестиционный и экономический потенциал республики. Учитывая нашу близость к границе и развитую дорожно-транспортную инфраструктуру, реализация инвестиционных проектов в нашем регионе открывает большие перспективы для выхода на зарубежные рынки стран СНГ. Представим традиции и богатую культуру башкирского народа и расскажем о туристическом потенциале Башкортостана. Уверен, жителям и гостям культурной столицы придется по вкусу башкирский колорит, - отметил Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов.

В течение трех дней, с 25 по 27 августа, все желающие смогут познакомиться с культурой, ремеслами, традиционной кухней башкирского народа на ярмарке товаров Республики Башкортостан и гастрономическом фестивале «Гусь и мед», которые будут открыты с 12:00 до 20:00 на Певческом проезде. В Российском государственном музее Арктики и Антарктики ежедневно с 12:00 до 20:00 будет открыта выставка музея полярников им В.И. Альбанова «Моряки Башкортостана на службе Отечеству!». На выставке будут представлены предметы, посвящённые уроженцу Башкортостана Сергею Александровичу Яновичу – создателю одной из первых полуподводных лодок, а также экспонаты, посвящённые истории Морского собрания республики, в том числе макеты подводных лодок.

Основным днем события станет 26 августа. В этот день пройдут презентация экономического и инвестиционного потенциала Республики Башкортостан и пленарное заседание с участием представителей органов исполнительной власти, церемония подписания соглашений, презентация туристического потенциала Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга «От Белой до Невы» в Государственной Академической капелле, круглый стол по обмену опытом по благоустройству городских парков, с 22:00 до 22:30 на Певческом мосту пройдет показ мод башкирской легкой промышленности. Также в этот день с 12:00 до 22:00 на Дворцовой площади состоится концерт «Башкортостан собирает друзей». Своим творчеством жителей Санкт-Петербурга порадуют Национальный оркестр народных инструментов РБ, Эстрадно-джазовый и Духовой оркестры Башгосфилармонии им. Х.Ахметова, Национальный симфонический оркестр РБ, этно-проекты «Йатаган», «Хазина» и «Зайнетдин», Государственный академический ансамбль народного танца имени Ф. Гаскарова, а также Назгуль Отузова, Дина Хусаенова, Алим Каюмов, Гульшат Гирфанова , Идель Аралбаев, Диляра Идрисова, Зилия Бахтиева, Марат Татурас. Специальными гостями концерта станут заслуженные артисты России, народные артисты Башкортостана Аскар и Ильдар Абдразаковы, и народный артист России и Башкортостана Николай Басков.

С 25 по 27 августа на территории Государственной академической капеллы развернется башкирский этнодвор «Земля кочевников – край легенд», где будет продемонстрирована самобытная культура башкир. У жителей Санкт-Петербурга и гостей города будет уникальная возможность побывать в настоящей башкирской юрте, познакомиться с изделиями мастеров декоративно-прикладного искусства, принять участие в мастер-классах по войлоковалянию, ткачеству, резьбе по дереву, изготовлению башкирских украшений, чеканке, игре на национальных инструментах, изготовлению курая и кубыза, а также увидеть лучшие работы победителей Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамға». Экспозиции «В Сердце Евразии. Башкиры», «История башкирской лошади» представит Национальный музей Башкортостана. Жители северной столицы смогут побывать в традиционном кочевом жилище башкир, примерить настоящий памятник народного творчества – национальный костюм, узнать секреты искусства тамбурной вышивки, узорного ткачества, ковроткачества, резьбы по дереву, изготовления музыкальных инструментов. В рамках культурной программы Дней будет работать и детская территория. Самые юные зрители смогут поиграть в национальные игры, посмотреть и даже стать участниками самых ярких спектаклей Башкирского театра кукол «Гуси – лебеди», «Муха – цокотух», «Каменный гость». Также на протяжении всего мероприятия будет работать Туристско-информационный центр Республики Башкортостан, где посетители смогут узнать о популярных туристических направлениях, достопримечательностях, базах отдыха Республики Башкортостан и многом другом.

Помимо этого, на площадке Академии волейбола Платонова с 23 по 27 августа пройдет XVIII Международный турнир по волейболу «Мемориал Вячеслава Платонова», участие в котором примут семь российских и один белорусский клуб, в том числе волейбольный клуб «Урал» из Республики Башкортостан. Также 25 августа в 18:00 состоится волейбольный матч между клубами «Урал» и «Газпром-ЮГРА». Старт данному матчу даст министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов. Семикратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по международным шашкам Тамара Тансыккужина проведет сеанс одновременной игры в шашки. На протяжении всех трех дней мероприятия будет организован показ башкирских фильмов. Петербуржцы увидят анимационные проекты режиссеров Рима Шарафутдинова, Айгуль Байрамгуловой и Елены Юшковой «Алдар и серый волк», «Ни пуха не пера», «Глупый волк», «Приключения Урала и Шульгена», «Мой аул Акчура», «Охотник Юлдыбай». Киностудия «Башкортостан» представит кинокартину Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью». Также состоится показ игрового полнометражного фильма «Отряд Таганок», созданного по мотивам повести Мустая Карима «Таганок». С более подробной информацией о Днях Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия по ссылке https://spb-and-bashkortostan.ru/.

Фото: https://glavarb.ru