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22 Августа , 10:09

В Башкирии пройдёт Всероссийский фестиваль игры «Айда играть»

С 14 по 17 сентября 2023 года в г. Уфе пройдет Всероссийский фестиваль игры «Айда играть». Фестиваль станет единой площадкой для специалистов науки, образования, промышленности, родительской и детской общественности по вопросам развития игровой культуры современного детства, ценности игры и игрушки для развития и воспитания детей, права детей на игру

В Башкирии пройдёт Всероссийский фестиваль игры «Айда играть»
В Башкирии пройдёт Всероссийский фестиваль игры «Айда играть»

Ключевым событием Фестиваля станет Пленарное заседание на тему «Больше, чем игра: роль, значение и точки роста игропрома России»,
с участием представителей Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Минпромторга России, ведущих экспертов направления.

Фестиваль пройдет на обновленной Советской площади Уфы, ставшей местом притяжения крупных событий Башкортостана. В течение 4 дней площадь станет местом выставки-продажи российских производителей игрушки, оживших любимых героев мультфильмов, демонстрации лучших игровых детских практик. В вечерней программе фестиваля – популярные приглашенные артисты и ежедневные вечерние мультпоказы.

Фестиваль будет работать ежедневно с 10.00 до 22.00.

Зарегистрироваться на деловую программу или стать экспонентом фестиваля можно до 31 августа 2023 года по ссылке: айдаиграть.дети

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"Стерлитамакский рабочий"

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