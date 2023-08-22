В Башкирии пройдёт Всероссийский фестиваль игры «Айда играть»

Ключевым событием Фестиваля станет Пленарное заседание на тему «Больше, чем игра: роль, значение и точки роста игропрома России»,

с участием представителей Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Минпромторга России, ведущих экспертов направления.

Фестиваль пройдет на обновленной Советской площади Уфы, ставшей местом притяжения крупных событий Башкортостана. В течение 4 дней площадь станет местом выставки-продажи российских производителей игрушки, оживших любимых героев мультфильмов, демонстрации лучших игровых детских практик. В вечерней программе фестиваля – популярные приглашенные артисты и ежедневные вечерние мультпоказы.

Фестиваль будет работать ежедневно с 10.00 до 22.00.

Зарегистрироваться на деловую программу или стать экспонентом фестиваля можно до 31 августа 2023 года по ссылке: айдаиграть.дети