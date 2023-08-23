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23 Августа , 11:38

Башкирский театр кукол представит проект «Ҡурсаҡ-байрам» в Санкт-Петербурге

В рамках культурной программы Дней Башкортостана в Санкт-Петербурге 25-27 августа Башкирский государственный театр кукол представит на площадке перед Государственной академической хоровой капеллой игровую программу «Ҡурсаҡ-байрам» («Кукольный праздник»), сообщает минкульт РБ

Башкирский театр кукол представит проект «Ҡурсаҡ-байрам» в Санкт-Петербурге
Башкирский театр кукол представит проект «Ҡурсаҡ-байрам» в Санкт-Петербурге

Гости мероприятия смогут увидеть театральных кукол вблизи, попробовать себя в роли актёров-кукловодов и посмотреть отрывки из спектаклей театра по мотивам национальных башкирских сказок.

Также в эти дни зрители увидят самые кассовые постановки Башкирского театра кукол: музыкальную сказку «Гуси-лебеди» по мотивам русской народной сказки, спектакль «Муха-Цокотуха» и сценическое произведение по мотивам пьесы Александра Пушкина «Каменный гость» для аудитории постарше.  

Спектакль «Муха-Цокотуха» в 2016 году поставил в Уфе режиссёр из Набережных Челнов Игорь Клюев. Постановка каждый раз собирает аншлаги.

Русскую народную сказку «Гуси-лебеди», поставленную три года назад актрисой Башкирского государственного театра кукол Татьяной Кузьменко, в мае текущего года высоко оценили члены жюри Межрегионального фестиваля театров кукол «Рабочая лошадка» в городе Набережные Челны, отметив его диплом лауреата в номинации «Лучший актёрский ансамбль».

Премьера спектакля «Каменный гость» состоялась совсем недавно, в 2023 году. Режиссёр-постановщик — народная артистка Башкортостана Ольга Шарафутдинова, художники-постановщики — Светлана Степанова и Наталья Бирюкова.   

Источник: https://resbash.ru/news/kultura/2023-08-23/bashkirskiy-teatr-kukol-predstavit-proekt-ursa-bayram-v-sankt-peterburge-3399438   

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