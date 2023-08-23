В Санкт-Петербурге Башкортостан представит грандиозную культурную программу

С 25 по 27 августа в Санкт-Петербурге состоятся Дни Республики Башкортостан, в рамках которых запланированы презентация экономического, инвестиционного, туристического и культурного потенциала региона, организация ярмарочной экспозиции башкирской продукции, гастрономический фестиваль.

Жителей Санкт-Петербурга и гостей города ожидает масштабная культурная программа, которая представит бoгатейшее наследие башкирской культуры, истории и фольклора.

В течение трех дней с 25 по 27 августа все желающие смогут познакомиться с культурой, ремеслами, традиционной кухней башкирского народа на ярмарке товаров Республики Башкортостан и гастрономическом фестивале «Гусь и мед», которые будут открыты с 11.00 до 21.00 на Певческом проезде.



В Российском государственном музее Арктики и Антарктики ежедневно, с 12.00 до 20.00, будет открыта экспозиция Музея полярников имени В. И. Альбанова «Моряки Башкортостана на службе Отечеству!» На выставке будут представлены предметы, посвящённые уроженцу Башкортостана Сергею Александровичу Яновичу – создателю одной из первых полуподводных лодок, а также экспонаты, посвящённые истории Морского собрания республики, в том числе макеты подводных лодок.

С 25 по 27 августа, с 11.00 до 22.00, на территории Государственной Академической Капеллы развернется башкирский этнодвор «Страна кочевников – край легенд», где будет продемонстрирована самобытная культура башкир. У жителей Санкт-Петербурга и гостей города будет уникальная возможность побывать в настоящей башкирской юрте, познакомиться с изделиями мастеров декоративно-прикладного искусства, принять участие в мастер-классах по войлоковалянию, ткачеству, резьбе по дереву, изготовлению башкирских украшений, чеканке, игре на национальных инструментах, изготовлению курая и кубыза, а также увидеть лучшие работы победителей Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамға». Все активности рассчитаны на взрослых и детей.

Экспозиции «В Сердце Евразии. Башкиры», «История башкирской лошади» в Государственной Академической Капелле представит Национальный музей Башкортостана. Жители Северной столицы смогут побывать в традиционном кочевом жилище башкир, примерить настоящий памятник народного творчества – национальный костюм, узнать секреты искусства тамбурной вышивки, узорного ткачества, ковроткачества, резьбы по дереву, изготовления музыкальных инструментов.

В рамках культурной программы Дней будет работать и детская территория. Самые юные зрители смогут поиграть в национальные игры, стать участниками интерактивной игровой программы «Ҡурсаҡ байрам”, посмотреть самые яркие спектакли Башкирского государственного театра кукол «Гуси – лебеди», «Муха – цокотуха», «Каменный гость».

26 августа, с 12.00 до 22.00, на Дворцовой площади состоится фееричный праздничный концерт мастеров искусств республики «Башкортостан собирает друзей». Своим творчеством жителей Санкт-Петербурга порадуют Национальный симфонический оркестр, Национальный оркестр народных инструментов , Эстрадно-джазовый и Духовой оркестры Башгосфилармонии имени Х. Ахметова, этнопроекты «Йатаган», «Хазина» и «Зайнетдин», Государственный академический ансамбль народного танца имени Ф. Гаскарова, а также Назгуль Отузова, Дина Хусаенова, Алим Каюмов, Гульшат Гирфанова, Идель Аралбаев, Диляра Идрисова, Зилия Бахтиева, Марат Татурас. Специальными гостями концерта станут заслуженные артисты России, народные артисты Башкортостана Аскар и Ильдар Абдразаковы и народный артист России и Башкортостана Николай Басков.

В рамках культурной программы Дней Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге в Государственной Академической Капелле состоится презентация башкирских фильмов. В течение трех дней жители и гости Северной столицы увидят анимационные проекты режиссеров Рима Шарафутдинова, Айгуль Байрамгуловой и Елены Юшковой «Алдар и серый волк», «Как появились Уральские горы», «Ни пуха ни пера», «Глупый волк», «Приключения Урала и Шульгена», «Мой аул Акчура», «Охотник Юлдыбай»; полнометражные фильмы Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью» и «Отряд Таганок», созданный по мотивам повести Мустая Карима, а также киноленту Булата Юсупова «Дневник поэта».