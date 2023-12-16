В Уфе вручили первые премии имени Сосланбека Тавасиева, автора памятника Салавату Юлаеву

— Общественная награда в области культуры, гуманитарных наук и образования имени Сосланбека Тавасиева вручается лицам, внесшим значительный вклад в сохранение, укрепление и развитие национального научного и культурного наследия Башкортостана и башкирского народа, она является очередным признанием общественностью заслуг известных научных и творческих деятелей, — подчеркнула председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Государственной Думы РФ Эльвира Аиткулова. — Каждому из вас мы выражаем огромную благодарность от имени башкирского народа и желаем дальнейших творческих достижений.

Приехавший на мероприятие внук осетинского скульптора Сосланбека Тавасиева российский художник Ростан Тавасиев поблагодарил Всемирный курултай Башкирии и руководство нашей республики за учреждение премии памяти его деда и отметил, что скоро, 25 декабря — день его рождения, и увековеченная в премии память о нем станет для него хорошим подарком.

Художник-постановщик известных спектаклей и фильмов («Луна и листопад», «Сестренка» и др.), заслуженный художник Республики Башкортостан Вячеслав Виданов, получив премию в номинации «Автор», сказал, что 20-летняя творческая деятельность в Башкирии отмечена так высоко.

— Хочу выразить благодарность режиссерам, с которыми вместе создавали спектакли, — отметил он. — Среди них Михаил Рабинович из Русдрама, к сожалению, ушедший от нас.

Также в номинации «Автор» стали лауреатами кинопродюсер фильмов на башкирском языке («Визит», «Первая республика», «Бабич» и др.) Леонид Филинов, лингвист, доктор филологических наук РАН Юлия Норманская, режиссёр театра и кино, народный артист Российской Федерации Александр Галибин, писатель, заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан, заместитель главного редактора журнала «Бельские просторы» Светлана Чураева.

Археологу, доктору исторических наук, заслуженному деятелю науки Республики Хакасия Игорю Кызласову вручили сразу две общественные премии. В номинации «Просветитель» имени Сосланбека Тавасиева и тоже новую премию имени Нияза Мажитова (его друга и соратника), которой будут отмечать заслуги историков и археологов.

— Если хоть что-то мне удалось сделать на пользу Башкортостану, — это всегда ответ на то внимание, которое республика мне оказывает, — сказал Игорь Кызласов.

В номинации «Просветитель» лауреатом стала этнограф, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РБ Светлана Шитова, которая с 1959 года участвовала и руководила этнографическими экспедициями по Башкирии, стала автором многих научных работ, одна из уникальных — «Башкирская народная одежда». Награду за Светлану Николаевну получила дочь Гузель Данукалова.

В этой же номинации отмечены историк, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РБ Инга Гвоздикова, художник Михаил Воронов-Кушаковский,

Директор Петровской школы №22 им. Шаймуратова в ЛНР Гульназ Серова получила премию в номинации «Наставник».

— Для любого учителя естественным является воспитание учеников в духе патриотизма, — сказала она. — Мы всегда будем хранить память о павших недалеко от нашего города 800 воинах 23 февраля 1943 года, они похоронены в братской могиле. Школьный музей посвящен герою Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову. Будем продолжать эту работу.

Также на мероприятии наградили победителей по итогам Года науки и просвещения среди администраций и курултаев башкир районов и городов, башкирских общественных организаций субъектов Российской Федерации.