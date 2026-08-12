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12 Августа , 09:44

«Госуслуги Дом»: как официально обратиться в управляющую организацию

Обратиться в управляющую организацию по вопросам содержания многоквартирного дома или придомовой территории, а также в случае аварийной ситуации можно через мобильное приложение «Госуслуги Дом».

«Госуслуги Дом»: как официально обратиться в управляющую организацию«Госуслуги Дом»: как официально обратиться в управляющую организацию
«Госуслуги Дом»: как официально обратиться в управляющую организацию

Если случилась авария


Прорыв трубы, запах газа или отключение света – такие ситуации требуют немедленного реагирования.
На главном экране приложения находится кнопка «Авария». При нажатии отображается номер телефона аварийно-диспетчерской службы дома, который управляющая организация внесла в ГИС ЖКХ. Звонок по этому номеру – самый быстрый способ сообщить об аварии. Диспетчер зафиксирует обращение и направит аварийную бригаду.

Если проблема не аварийная, но требует решения


Для бытовых неполадок – не скошена трава во дворе, не убрано в подъезде или не горит лампочка – используйте раздел «Заявки» – «Новая заявка». Опишите проблему, при необходимости приложите фото или видео.
Стоит отметить, что приложение «Госуслуги Дом» позволяет подавать официальные заявки в управляющую организацию и отслеживать их статус. При подаче заявки через приложение у вас будет подтверждение, что управляющая компания получила обращение, а срок ответа начинает отсчитываться официально.

Если проблема касается всего дома


Чтобы управляющая компания быстрее обратила внимание на важные проблемы, которые касаются не одного собственника, и быстрее их решила, можно вместе с соседями через приложение подать коллективную заявку. В раздел «Заявки» просто необходимо отметить свое обращение как коллективное. Остальные собственники дома смогут присоединиться к заявке, найдя ее во вкладке «Заявки соседей». Коллективной заявкой можно поделиться в общедомовом чате.


После того как соседи к ней присоединятся можно будет направить обращение в УК.

Скачивайте «Госуслуги Дом» и решайте вопросы по дому оперативно и официально: clck.ru/3QnbZq

 

 

 

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