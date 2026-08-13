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13 Августа , 12:35

Как жителям Башкирии отличить настоящий домовой чат от поддельного?

Лучше не откликаться на предлагаемые ссылки, а присоединиться к настоящему чату своего дома через «Госуслуги.Дом».

Как жителям Башкирии отличить настоящий домовой чат от поддельного?Как жителям Башкирии отличить настоящий домовой чат от поддельного?
Как жителям Башкирии отличить настоящий домовой чат от поддельного?

В некоторых регионах России активизировались мошенники, которые используют новую схему обмана. Аферисты рассылают сообщения от имени вымышленной «Домовой службы» через мессенджер MAX. Они приглашают жителей вступить в специальный чат дома. Разумеется, за этим стоят фишинговые ссылки и попытки выманить личные данные, коды из SMS и паспортную информацию.

Как же отличить реальный домовой чат от поддельного? В канале «Фактчекинг по-башкирски» поясняют: у настоящих домовых чатов в Башкортостане есть несколько простых признаков, которые помогут вам не попасться на уловки мошенников.

В чате владельцем должен быть указан бот https://max.ru/gzhirb_moderator_bot(Автомодератор). Он используется для модерации домовых чатов республики в МАХ. Через него можно найти контакты своей УК или написать обращение в органы власти.

Как попасть в домовой чат? Если вы хотите присоединиться к домовому чату, делать это нужно через приложение «Госуслуги Дом». Именно там публикуется ссылка на настоящий чат.

Кстати, с 1 сентября 2026 года управляющие компании должны вести общение с жильцами через многофункциональный сервис обмена информацией, то есть в мессенджере МАХ. Там будет публиковаться необходимая информация: контакты, график работы и новости об аварийных отключениях. Присоединяться к этому чату жители смогут по желанию.

Источник и фото: https://vk.ru/wall-225926721_3135

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