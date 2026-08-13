Сколько стоит собрать ребенка в школу в Башкирии в 2026 году?

Средняя цена комплекта школьной формы на рынке достигла 5400 рублей — это на 7 % выше показателей прошлого года. Сильнее всего подорожали дневники (рост на 12 %), обувь прибавила в цене 10 %, а стоимость тетрадей и ручек увеличилась на 3–7 %.
Многие семьи стараются подготовиться к учебному году заранее: покупки нередко начинают ещё в начале лета. При этом всё популярнее становятся маркетплейсы — через них совершается всё больше заказов.
Существенно сократить траты можно за счёт вторичного рынка: школьная форма «с рук» стоит от 1500 рублей. На ресейл‑платформах нередко удаётся найти и новые вещи по более низкой цене. В итоге полный школьный набор реально приобрести в диапазоне 6000–6700 рублей.
В Башкортостане действует ряд региональных мер, призванных облегчить финансовую нагрузку на семьи школьников.
Поддержка многодетных семей:
Меры поддержки для семей участников СВО:
Глава региона Радий Хабиров ранее подчёркивал: «Стараемся окружить заботой детей участников спецоперации. Пока их отцы, а у кого‑то и матери, защищают Родину, они ни в чём не должны нуждаться. Питание, образование, возможности для развития — лишь то немногое, что мы можем для них сделать».
Также в республике ежегодно проходит акция «Помоги собраться в школу». Жители приносят в пункты сбора («Службы семьи») канцелярию, рюкзаки и форму, чтобы поддержать детей из многодетных и малообеспеченных семей. В прошлом году такие подарки получили свыше 10 тысяч школьников.
Источник: ИА «Башинформ»
Фото Сергея Крамскова / архив «Стерлитамакский рабочий»