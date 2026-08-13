Сколько стоит собрать ребенка в школу в Башкирии в 2026 году?

Средняя цена комплекта школьной формы на рынке достигла 5400 рублей — это на 7 % выше показателей прошлого года. Сильнее всего подорожали дневники (рост на 12 %), обувь прибавила в цене 10 %, а стоимость тетрадей и ручек увеличилась на 3–7 %.

Многие семьи стараются подготовиться к учебному году заранее: покупки нередко начинают ещё в начале лета. При этом всё популярнее становятся маркетплейсы — через них совершается всё больше заказов.

Существенно сократить траты можно за счёт вторичного рынка: школьная форма «с рук» стоит от 1500 рублей. На ресейл‑платформах нередко удаётся найти и новые вещи по более низкой цене. В итоге полный школьный набор реально приобрести в диапазоне 6000–6700 рублей.

В Башкортостане действует ряд региональных мер, призванных облегчить финансовую нагрузку на семьи школьников.

Поддержка многодетных семей:

ежегодная компенсация расходов на покупку школьной формы и обуви (с 2027 года оформить её можно будет онлайн);

бесплатные наборы канцелярии для первоклассников;

40 бесплатных поездок в автобусах для детей из многодетных семей;

бесплатное школьное питание — при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум.

Меры поддержки для семей участников СВО:

бесплатное питание для учащихся с 1 по 11 класс;

полная компенсация стоимости занятий в кружках (спортивных, музыкальных, художественных);

бесплатная продлёнка в школах;

60 поездок в месяц на городских и пригородных автобусах — для школьников и студентов до 23 лет;

путёвки в детские лагеря и санатории Башкортостана.

Глава региона Радий Хабиров ранее подчёркивал: «Стараемся окружить заботой детей участников спецоперации. Пока их отцы, а у кого‑то и матери, защищают Родину, они ни в чём не должны нуждаться. Питание, образование, возможности для развития — лишь то немногое, что мы можем для них сделать».

Также в республике ежегодно проходит акция «Помоги собраться в школу». Жители приносят в пункты сбора («Службы семьи») канцелярию, рюкзаки и форму, чтобы поддержать детей из многодетных и малообеспеченных семей. В прошлом году такие подарки получили свыше 10 тысяч школьников.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото Сергея Крамскова / архив «Стерлитамакский рабочий»