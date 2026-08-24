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24 Августа , 06:13

Безопасность у воды в конце лета: важные правила

Лето постепенно завершается, но купальный сезон ещё не закрыт. При этом вода в водоёмах становится всё прохладнее, а дни заметно укорачиваются. Многие стремятся провести у воды последние тёплые выходные — но важно помнить, что такой отдых требует особой осторожности.

Безопасность у воды в конце лета: важные правилаБезопасность у воды в конце лета: важные правила
Безопасность у воды в конце лета: важные правила

Вот ключевые правила, которые помогут избежать беды:

Выбирайте для купания только официальные пляжи. На таких участках дно регулярно проверяют, качество воды контролируют, а на берегу дежурят спасатели. В необорудованных местах риск несчастного случая резко возрастает. Список разрешённых пляжей можно найти на сайте Госкомитета РБ по ЧС: gkchs.bashkortostan.ru/presscente...

Откажитесь от купания после употребления алкоголя. Алкоголь — одна из главных причин трагедий на воде: он притупляет бдительность, ухудшает координацию движений и снижает способность держаться на поверхности.

Никогда не оставляйте детей без присмотра у воды. Даже нескольких секунд может быть достаточно, чтобы случилась беда: ребёнок может утонуть тихо и очень быстро. Если вы отдыхаете с детьми, не отходите от них ни на шаг.

Следите за погодой и состоянием воды. От купания стоит воздержаться при сильном ветре, высоких волнах или грозе. Кроме того, в конце лета даже непродолжительное пребывание в прохладной воде может привести к переохлаждению — оно наступает быстрее, чем кажется.

Держите под рукой номер экстренных служб — 112. Если на водоёме произошло ЧП, сразу звоните спасателям: они готовы оперативно прийти на помощь.

По информации Госкомитета РБ по ЧС

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