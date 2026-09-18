+13 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Актуально
18 Сентября , 06:19

Голосует опыт

На избирательные участки Стерлитамака приходят долгожители

Голосует опытГолосует опыт
Голосует опыт

Раисе Фазлыевне Шаймардановой 99 лет. Сегодня она пришла на избирательный участок одной из первых.

Степану Поликарповичу Талаеву 90 лет. Он всегда участвует в выборах. 

Здоровья нашим мудрым и сознательным горожанам!

Автор:Екатерина Яковлева
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
19 Сентября , 06:34
В Стерлитамаке молодожёны проголосовали перед визитом в ЗАГС
Местные новости
18 Сентября , 05:54
В Стерлитамаке на участок пришёл необычный избиратель
Местные новости
18 Сентября , 06:27
Инспекторы ПДН побеседовали со студентами стерлитамакского колледжа
Актуально
19 Сентября , 04:47
Акция «Рахмат» в Башкирии пользуется спросом у избирателей
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru