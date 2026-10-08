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8 Октября , 06:56

В Башкирии сняли режим беспилотной опасности

В Башкирии сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщает госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. 

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В Башкирии сняли режим беспилотной опасностиВ Башкирии сняли режим беспилотной опасности
В Башкирии сняли режим беспилотной опасности

Аэропорт Уфы также вернулся к штатному режиму работы.

Напомним, сегодня утром на территории республики была угроза беспилотных атак.

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