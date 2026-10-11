Депутат Госдумы РФ Гульнур Кульсарина поздравляет с Днём Республики Башкортостан

От всей души поздравляю вас с Днём Республики Башкортостан!

В Год единства народов России праздник обретает особое звучание. Для нашей многонациональной и многоконфессиональной республики это не просто слова, а живая, ежедневная реальность: здесь веками рядом живут разные народы, бережно хранят свои традиции и при этом чувствуют себя одной большой семьёй. Именно в этом наша сила и наша уникальность.

Башкортостан — земля, где уважение к культуре, языку и обычаям каждого народа стало настоящей ценностью, передаваемой из поколения в поколение. Мы гордимся тем, что на нашей земле мирно соседствуют разные религии, а диалог культур — наш образ жизни. И сегодня особенно важно сохранять и укреплять это единство, поддерживать взаимопонимание и доверие между людьми.

Особую признательность хочу выразить тем, кто своим трудом, заботой и неравнодушием укрепляет наше общее будущее: педагогам, которые воспитывают в детях уважение к истории и традициям; общественным деятелям, помогающим сохранять межнациональный мир; волонтёрам и активистам, объединяющим людей добрыми делами. Спасибо и нашим ветеранам — они показали, какой ценой даётся сплочённость и как важно держаться вместе в трудные времена.

Пусть День Республики станет поводом ещё раз вспомнить, сколько прекрасного создано совместными усилиями, и вдохновит на новые добрые начинания. Желаю всем мира, согласия, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в каждом доме будет тепло, в семьях, взаимопонимание, а в сердцах — гордость за наш родной Башкортостан.

С праздником, дорогие друзья!

С уважением,

Гульнур Кульсарина,

депутат Государственной Думы РФ