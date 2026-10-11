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11 Октября , 04:30

Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём Республики Башкортостан

Уважаемые жители Стерлитамака!

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Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём Республики БашкортостанГлава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём Республики Башкортостан
Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём Республики Башкортостан

Поздравляю вас с Днём Республики! Этот праздник объединяет всех, кто считает Башкортостан своим домом, кто своим трудом, талантами и ежедневными делами вносит вклад в его развитие и благополучие.

Башкортостан – это край с богатой историей и самобытной культурой. Здесь рядом живут представители разных народов, бережно храня свои традиции, язык и культуру. Именно в этом многообразии наша сила. Нас объединяют уважение друг к другу, любовь к родной земле и стремление вместе создавать достойное будущее.

Сегодня Башкортостан – это современный, динамично развивающийся регион, обладающий мощным промышленным, аграрным, научным и инвестиционным потенциалом. Труд и ответственность жителей формируют настоящее и будущее республики.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и уверенности в завтрашнем дне! Пусть наша республика процветает, а каждый её город и каждый населённый пункт становятся ещё комфортнее и сильнее.

С Днём Республики Башкортостан! С праздником, дорогие земляки!

Эмиль Шаймарданов, глава администрации ГО г.Стерлитамак

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