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Все для Победы
6 Августа , 06:28

Оператор БПЛА из Башкирии награжден медалью «За отвагу»

Оператор БПЛА из Башкирии награжден медалью «За отвагу»Оператор БПЛА из Башкирии награжден медалью «За отвагу»
Оператор БПЛА из Башкирии награжден медалью «За отвагу»

Боец с позывным «Филя» — наш земляк — в 2023 году осознанно принял решение заключить контракт и уйти на службу. Сейчас он служит оператором беспилотных летательных аппаратов.

За время нахождения в зоне боевых действий военнослужащий побывал на нескольких направлениях и не раз демонстрировал стойкость и мужество. За проявленный героизм при выполнении поставленных задач он был награждён медалью «За отвагу».

Сам боец подчёркивает, что выбор встать на защиту Родины был для него взвешенным и твёрдым. И сегодня он остаётся верен своему долгу, подавая пример преданности делу и подлинного мужества.

Фото из личного архива бойца

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

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