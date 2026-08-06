Оператор БПЛА из Башкирии награжден медалью «За отвагу»

Боец с позывным «Филя» — наш земляк — в 2023 году осознанно принял решение заключить контракт и уйти на службу. Сейчас он служит оператором беспилотных летательных аппаратов.

За время нахождения в зоне боевых действий военнослужащий побывал на нескольких направлениях и не раз демонстрировал стойкость и мужество. За проявленный героизм при выполнении поставленных задач он был награждён медалью «За отвагу».

Сам боец подчёркивает, что выбор встать на защиту Родины был для него взвешенным и твёрдым. И сегодня он остаётся верен своему долгу, подавая пример преданности делу и подлинного мужества.

Фото из личного архива бойца

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).