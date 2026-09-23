Задачи разные, цель одна

С началом специальной военной операции понятие патриотизма и героизма обрело особый смысл. Появились новые памятные даты, такие как День Героев Отечества. Сегодня наши герои – на поле боя. Один из них – житель Стерлитамакского района Галинур Мусакаев. В свои 24 года он успел пройти нелёгкие испытания.

До службы Галинур окончил два учебных заведения – Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса и Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий (факультет башкирской и тюркской филологии). А ещё отслужил срочную в морфлоте в Мурманской области.

– Быть военным я мечтал с детства, – признался герой. – Любил фильмы о войне. Желание укрепилось в ходе общения с близким родственником – полковником Талгатом Мусакаевым. С детства я усиленно готовил себя к воинской службе.

После школы Галинур отправился поступать в военное училище в Саратовской области. Но из-за того, что результаты ЕГЭ не пришли вовремя, пришлось отказаться от этой затеи. Шло время, а мечта детства не давала юноше покоя. В один прекрасный день он подписал контракт на сверхсрочную службу. Вскоре началась спецоперация, и ефрейтор Мусакаев оказался в зоне СВО.

– Задачи могут быть разными, но цель у нас одна – победа! – говорит земляк.

Выезжал на автомобиле к вражеским позициям. В ста метрах от них сбивал вражеские «птички». Был представлен к государственной награде – медали Жукова.

Галинур Газинурович везде успел: отличился на фронте, получил образование в Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Башкортостана, проявил себя на общественной работе. Успешно сдал экзамены для участия в программе «Герои Башкортостана». Единственное, что не успел, – это вернуться к конкурсу. Служба есть служба. Здесь свой отсчёт времени, свои суровые законы. Но мы уверены, что у него всё впереди. Всё ещё будет: и возвращение домой с победой, и победа в конкурсах, и общественная работа.

Рамиль МАНСУРОВ

Перевод с башкирского Фаяза ЮМАГУЗИНА

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).