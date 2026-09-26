Аскар значит «воин»

Накануне Дня Победы, в ночь с 8 на 9 мая, четырнадцать бойцов отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ выдвинулись на боевое задание. Им предстояло отбить у противника и зачистить здание школы. Обстановка внесла незначительные коррективы: отправляясь на задание, пулемётчик с позывным «Кадет» в соответствии с обстоятельствами взял с собой не пулемёт, а автомат. Задание было выполнено. Сдав позицию «закрепщикам», штурмовики отошли на свои позиции.

Этот штурм оказался последним успешным заданием для Кадета. 21 мая, когда он оказывал помощь раненому товарищу, миной, сброшенной с дрона, ему раздробило правую ногу и руку. Тяжело раненный Аскар с раненым товарищем помогая друг другу сумели доползти до лесополосы. А потом ещё целых 25 километров сослуживцы тащили на себе Аскара. Их имена и позывные – Александр Пацевич, Пумба, Русский – мама нашего героя Роза Рифовна запомнит на всю жизнь. Поговорка «Сам погибай, а товарища выручай» здесь не просто слова. Увы, этих парней уже нет в живых.

Его имя переводится с арабского как «воин». Аскар полностью оправдал его, став для родных и близких, друзей и сокурсников образцом мужества и отваги. Ещё в стенах колледжа физической культуры, управления и сервиса он был заводилой, истинным лидером и в спорте, и в учёбе, и в досуге. По воспоминаниям его матери, уже с детства у Аскара было своё собственное мнение. В садике пользовался авторитетом среди сверстников. С пяти лет занимался борьбой куреш. В школе учился на пятёрки и четвёрки.

В 2018 году, сдав все экзамены на отлично, поступил в Актанышскую кадетскую школу имени Хасана Заманова (Республика Татарстан). Был её спортивной гордостью. Занимал призовые места на различных олимпиадах и в соревнованиях. После школы стал чемпионом Татарстана, а затем и Башкортостана по рукопашному бою. В списке его наград есть и призы, полученные на соревнованиях по футболу. Неудивительно, что в школе все его уважали и старались дружить с ним.

В 2023 году он поступил в Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса. Здесь ещё полнее раскрылся его талант лидера.

– Когда Аскар брался за что-нибудь, в общежитии остальным некогда было присесть, – говорит воспитатель Гульсум Фаттахова. – Настолько ответственно он относился к любому мероприятию. Пусть даже самому обыденному. Помнится, как-то мы всей группой пошли на концерт в Городской дворец культуры. Мои студенты ушли вперёд. Вдруг слышу: звучит «Катюша». Это заводила Аскар затянул, все подхватили.

Он мог бы и далее грызть гранит науки и благополучно получить диплом. Но выбрал другой путь… В марте 2025 года Аскар Гареев подписал контракт с Министерством обороны и отправился на СВО. Чтобы решиться на такой шаг, нужны не только высокие моральные качества, но и крепкая физическая подготовка.

– Аскар был в числе лидеров и в спортивных соревнованиях, и на занятиях, – в один голос говорят наставник Минира Сагдатова и классный руководитель Марина Патраева. – Смелый, физически подготовленный, умный, трудолюбивый, энергичный, он был примером для остальных студентов колледжа.

– Хоть и трудно было согласиться с его решением, но, зная его характер, в душе я была морально готова к этому, – призналась мама героя Роза Рифовна. –Ждала, что однажды он придёт домой и скажет: «Мама, я ухожу на фронт!»

Характер героя ковался не только дома, но и в стенах колледжа. Здесь, наряду с углублённым обучением, физическим воспитанием студентов, на высоком уровне организована и патриотическая работа.

– Наши студенты участвуют в патриотических мероприятиях, мы проводим встречи с героями, их близкими, отправляем гуманитарные конвои в сопровождении молодёжи, – рассказывает директор колледжа Мидхат Мусакаев.

Главное – здесь чтят и заботятся о своих студентах и сотрудниках, выполняющих сейчас воинский долг. Когда Аскар был ранен, коллектив колледжа активно оказывал денежную помощь его семье, поддерживал постоянную связь.

В Стерлитамакском колледже физической культуры Аскар – символ безграничной гордости для своих товарищей по учёбе. Впрочем, почему только в колледже? Такие, как он, – пример мужества и героизма для молодёжи.

23 мая Аскара доставили в Льговскую районную больницу Курской области. Оттуда эвакуировали в Курск. Далее – в Москву, в госпиталь им. Бурденко. Начались долгие месяцы лечения и реабилитации. Каждый день, каждый час для него стал испытанием на прочность. Он держится молодцом, как и положено настоящему герою. И даже сейчас, тяжело раненный, он остаётся бойцом. В том числе материально помогает Центру содействия семейному воспитанию.

Скоро после протезирования его ждут домой. А 14 октября он должен вернуться в свою часть на Дальний Восток.

Фаяз Юмагузин

Фото предоставлено родственниками героя публикации