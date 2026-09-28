Батальону имени Салавата Юлаева из Башкирии исполнилось 4 года

Инициаторами создания батальона выступили ветераны силовых структур во главе с Артуром Юмагужиным — они обратились с предложением к главе Башкирии Радию Хабирову, и идея получила поддержку. Название выбрали в честь национального героя республики. С первых дней в ряды батальона вступали в том числе бойцы с реальным боевым опытом. Боевое слаживание проводили на полигоне под Уфой под руководством инструкторов Росгвардии. При поддержке руководства республики подразделение оснастили современной бронетехникой, средствами связи, беспилотниками и тепловизорами.

Комбат второго батальона с позывным «Тимоха» рассказал, что изначально батальон входил в состав Приволжского округа, а в сентябре 2023 года его перевели в 116‑ю бригаду Росгвардии. «Ребята стояли на переднем крае, в обороне. Война идёт, и задачи с каждым днём усложняются», — отметил он. Сейчас первый батальон и второй, сформированный в августе 2023 года, фактически действуют как единый полк имени Салавата Юлаева в составе 116‑й бригады. Бойцы участвуют в обеспечении правопорядка на новых территориях и в защите государственной границы России.

«Тимоха» привёл примеры результативности подразделения: в одну из командировок бойцы сбили 35 гексакоптеров типа «Баба‑яга», а количество уничтоженных FPV‑дронов превысило пятьсот — их даже не считали поштучно.

Заместитель командира батальона по военно‑политической работе с позывным «Моздок» перечислил ключевые задачи, которые подразделение решает с первых дней: защита воздушного пространства и перехват беспилотников противника, разведка позиций и мест дислокации врага, поражение укрытий и техники неприятеля с помощью ударных дронов и артиллерии, а также разминирование местности.

Особое внимание уделяется поддержке бойцов со стороны республики. По словам комбата, глава региона уделяет батальонам большое внимание: на этапе формирования он практически каждую неделю приезжал к бойцам. Отдельно отмечают организацию отпусков — военнослужащих забирают автобусы, причём довозят не только местных бойцов, но и тех, кто приехал из других регионов.

Командир роты «Султан», который в начале работы батальона служил в штабе, поделился воспоминаниями о наборе: «Я не успел попасть в батальон Шаймуратова, хотел изначально туда уйти. Позвонил, сказали — всё, набор закончили. А тут прочитал в соцсетях, что набирают в батальон имени Салавата Юлаева. Позвонил, мне ответили: „Братишка, приезжай, ждём“. Людей тогда шло много. Все мотивированные — Родину защищать. Набрали мы около пятисот с лишним человек за месяц. Отбор был жёстким, многих отсеивали». Он отдельно отметил интенсивность слаживания: «Были заряженные, очень сильное слаживание было. Это было требование главы Башкирии. С нами работали спецы‑преподаватели. 6 ноября в составе первой роты первыми зашли в 29‑й отряд вместе с Артуром Юмагужиным. Первую партию завёл сам. В декабре мы уехали уже на задачу».

Комбат первого батальона с позывным «Урман» подчеркнул, что в подразделении служат преимущественно уроженцы Башкирии, но вместе с ними несут службу и бойцы из других регионов страны. «Коллектив очень сильно за четыре года сплотился, стали по‑настоящему боевыми братьями, когда каждый друг друга поддерживает, в трудную минуту выручает и словом, и делом», — рассказал он. Особенно он выделил высокие показатели батальона по эвакуации раненых из‑под огня — в том числе военнослужащих Минобороны и гражданского персонала. По его словам, это отражает традиционный воинский принцип: «сам погибай, но товарища выручай».

Бойцы батальона осваивают новые методики, чтобы эффективнее поражать технику противника и одновременно защищать личный состав и мирное население. Комбат первого батальона пожелал сослуживцам беречь себя и товарищей, а семьям бойцов — дождаться своих близких с Победой.

С днём рождения батальона бойцов поздравил Артур Юмагужин: «Спасибо главе Башкирии Радию Хабирову, а также председателю Госсобрания — Курултая РБ Андрею Назарову за поддержку и внимательное отношение с первых дней. Спасибо всем офицерам и солдатам за службу и верность Родине!».

За проявленный героизм десятки бойцов батальона удостоены государственных наград России и Башкортостана. Только в сентябре награды получили 15 военнослужащих второго батальона.

В республике идёт формирование ещё одного именного подразделения — батальона БпС имени Мусы Гареева. Его создание также курирует глава республики Радий Хабиров, а у истоков стоит Артур Юмагужин. «Тимоха» считает такие подразделения необходимыми: специфика боевых действий меняется, в батальонах появляются подразделения, специализирующиеся на работе с беспилотниками и робототехникой. Он напутствует бойцов нового батальона: «Всегда говорю, чтобы слушали своих командиров, выполняли те задачи, которые должны выполнять. Потому что большинство неприятностей идёт от того, что солдат думает, что он всё знает и умеет».

«Султан» отметил, что за четыре года в батальоне сохранилось главное — преданность командирам и подразделению, умение работать в команде. «Лучше слаженной команды ничего нет. Сегодня наша задача — серьёзная работа по защите мирного населения. Стоим, как костяк, как кулак, никому и ничему не даём пройти госграницу. Батальон сплотил нас, благодаря этому мы стали тем, кто есть», — подчеркнул он.

Новый батальон имени Мусы Гареева имеет хорошие шансы повторить успех батальона имени Салавата Юлаева: он создаётся на проверенной основе — с теми же инициаторами, под кураторством главы республики и при всесторонней поддержке региона. В его активе — накопленный за четыре года боевой опыт, отлаженная система подготовки и слаживания, строгий отбор мотивированных бойцов и учёт современных тенденций ведения боевых действий, в том числе активное применение беспилотных технологий.

Источник: «Молодёжная газета»

Фото из архива батальона имени Салавата Юлаева