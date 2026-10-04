Живая игрушка?

А мы видим проблему: некоторые люди буквально выбрасывают своих питомцев на улицу. Многие зоомагазины закрываются. Что происходит? Об этом размышляет наш юнкор Даша Копанева.

Её соратница по перу Карина Бакиева поднимает проблему бездомных кошек в тексте под названием "Им не к кому зайти". А Энже Кускильдина показывает, как эта проблема решается: она хозяйка двух четвероногих пушистых приёмышей и одной счастливо найденной черепахи. Арсений Цвигун знакомит нас со своим котом, который старше своего хозяина. О кроликах, которые танцуют брейкданс и умеют открывать клетки, рассказывает София Ахметова. Пусть истории любви и заботы от юных журналистов "Стерлитамакского рабочего" сделают ваш воскресный вечер тёплым и радостным!

Почему люди предают животных?

Первая причина: животное – игрушка. Некоторые родители берут своим чадам питомца как подарок. Здорово, если ребёнок сам о нём заботится, но бывает так, что дети не понимают своей ответственности, за животным ухаживают взрослые, в итоге устают, выгорают и избавляются от него.

Вторая причина: трудности. Люди предают четвероногих друзей из-за того, что становится сложно или дорого их содержать, лечить и воспитывать. Но предательство – это всегда удар по собственной психике. Да, мы в ответе за тех, кого приучили. Давайте не будем спорить? Если решили завести животное, то относимся к нему ответственно. Не умеем – не заводим вообще.

Дарья КОПАНЕВА, 15 лет

Им не к кому зайти

Раньше я не понимала, какая тяжёлая жизнь у бездомных кошек. Поняла только тогда, когда кошка появилась в нашей семье. Мы долго её выбирали: знали, что она должна быть наша – маленькая, смелая, добрая кошка. Правда, иногда мы думали, что нам придётся расстаться. Почему мы хотели отдать её другим людям? Нам было сложно её приручить – не спать ночами, ухаживать за ней, играть с ней. Когда ей был всего месяц, казалось, что это сложно.

Но родители решили её оставить, и мы обрадовались. Это был верный путь. Мама предложила назвать кошку Азизой. Смотрю на старые фотографии и удивляюсь: как быстро пролетело время! С радостью вспоминаю Азизу маленькой. Ведь именно эта крошка принесла счастье в наш дом. Когда мы приходим домой, она всегда нас встречает. Когда мы всей семьёй собираемся завтракать, обедать и ужинать, на отдельный стульчик присаживается и Азиза. Когда мы говорим: «Китекат!», – она сразу бежит и ждёт, пока её накормят.

И мимо бездомных кошек мы больше не проходим, не покормив их. Дорогие читатели, не забывайте о своих верных друзьях! Они мёрзнут на улице, им не к кому зайти. Бывает, они ходят голодные, и никто их не кормит. Они могут погибнуть! Налить воды и поставить миску с кормом – значит спасти жизнь многим кошкам. Давайте помогать вместе!

Карина БАКИЕВА, 14 лет

Эти забавные кролики

А вы знали, что кролики – не грызуны? Они относятся к отряду зайцеобразных. У них есть интересная особенность: дополнительная пара маленьких резцов за передними зубами на верхней челюсти. Зубы растут у них всю жизнь, поэтому кроликам необходимо постоянно что-нибудь грызть, чтобы стачивать зубы.

Когда кролик счастлив, он может резко подпрыгнуть, повернуться в воздухе и приземлиться обратно. Такое поведение называют «бинки». Со стороны это выглядит так, будто кролик внезапно решил станцевать брейкданс.

Глаза кроликов расположены по бокам головы, благодаря чему они имеют очень широкий обзор – почти 360 градусов. Уши – не только для слуха. С их помощью кролики также регулируют температуру тела.

Моются кролики, как кошки: тщательно вылизывают свою шерсть и сами следят за чистотой.

Не все кролики маленькие. Существуют гигантские породы, например фландрские великаны: они могут вырастать примерно до 70 см в длину и весить около 7 кг.

Одиночество им не очень нравится: кролики – социальные животные, они могут скучать без общения.

Кролики ещё и умные! У меня была ситуация, в которой я узнала, что они умеют открывать дверцу клетки. Несколько лет назад у меня жили два кролика: Сёрега и Няша. Однажды нам с родителями нужно было уехать на пару часов, и мы оставили их в клетке во дворе, обеспечив водой и едой. Когда мы вернулись, клетка оказалась открыта, а кроликов нигде не было! Во двор никто не мог зайти из-за высокого забора, значит, они сбежали сами. Тут я вспомнила, что когда-то они уже пытались открыть клетку. И в конце концов им это удалось.

София АХМЕТОВА, 14 лет

Найдёныши

В нашей семье есть домашние животные: две кошки и красноухая черепаха. Все они найдëныши. Кошки у меня разные по окрасу и по характеру. Одна очень спокойная: если её не трогать, спит на подушке. Другая очень любит играть, спать на рюкзаке и носиться по квартире. А черепаха за этим всем наблюдает и дремлет... на учебниках.

Когда у нас была одна кошка, мы назвали её Люсей. Вторая стала Лизой, а черепаха – Мотей. Когда Люся знакомилась с Лизой, она шипела, но потом начала за ней ухаживать, как за ребёнком. А с Мотей кошки почти сразу поладили. Я очень люблю своих животных и рада тому, что они у меня есть.