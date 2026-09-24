В Башкирии стартует республиканский конкурс «Предприниматель года»

По словам министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светланы Верещагиной, конкурс — это не только состязание за звание лучшего, но и действенная площадка для обмена опытом между бизнесменами из разных сфер. Министр подчеркнула, что интерес предпринимателей к конкурсу заметно растёт. Главная цель мероприятия — поддержать деловые инициативы, распространить успешные решения и способствовать формированию в регионе благоприятных условий для ведения бизнеса.

Проведение конкурса запланировано на период с 1 октября по 10 ноября 2026 года. Он включает два этапа: отборочный (муниципальный) и заключительный (республиканский). Муниципальный этап организуют администрации районов и городских округов — он пройдёт с 1 по 15 октября 2026 года.

Победители отборочного этапа смогут подать заявки на участие в республиканском туре с 16 по 31 октября 2026 года. Сам заключительный этап состоится с 1 по 10 ноября 2026 года. В ноябре же намечена торжественная церемония награждения победителей.

По итогам конкурса выберут по одному победителю в каждой из 18 номинаций. Подробная информация о проведении конкурса представлена в Положении о конкурсе.

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан