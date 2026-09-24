+23 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Конкурсы
24 Сентября , 03:49

В Башкирии стартует республиканский конкурс «Предприниматель года»

Республиканский конкурс «Предприниматель года» стартует в Башкортостане 1 октября 2026 года — мероприятие пройдёт в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участвовать могут индивидуальные предприниматели и юрлица, которые зарегистрированы в республике и ведут бизнес не менее двух лет.

В Башкирии стартует республиканский конкурс «Предприниматель года»В Башкирии стартует республиканский конкурс «Предприниматель года»
В Башкирии стартует республиканский конкурс «Предприниматель года»

По словам министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светланы Верещагиной, конкурс — это не только состязание за звание лучшего, но и действенная площадка для обмена опытом между бизнесменами из разных сфер. Министр подчеркнула, что интерес предпринимателей к конкурсу заметно растёт. Главная цель мероприятия — поддержать деловые инициативы, распространить успешные решения и способствовать формированию в регионе благоприятных условий для ведения бизнеса.

Проведение конкурса запланировано на период с 1 октября по 10 ноября 2026 года. Он включает два этапа: отборочный (муниципальный) и заключительный (республиканский). Муниципальный этап организуют администрации районов и городских округов — он пройдёт с 1 по 15 октября 2026 года.

Победители отборочного этапа смогут подать заявки на участие в республиканском туре с 16 по 31 октября 2026 года. Сам заключительный этап состоится с 1 по 10 ноября 2026 года. В ноябре же намечена торжественная церемония награждения победителей.

По итогам конкурса выберут по одному победителю в каждой из 18 номинаций. Подробная информация о проведении конкурса представлена в Положении о конкурсе.

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Автор:
Читайте нас

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru