Международный фестиваль лошадей башкирской породы “Башҡорт аты”

Это крупнейшее на территории региона научно-просветительское и культурно-спортивное мероприятие в области коневодства. Фестиваль стартовал в республике уже во второй раз и собрал на площадке близ озера Графского участников и гостей из регионов России, Беларуси, Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

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Торжественную часть открыли театрализованное представление творческих коллективов республики и конное шоу с элементами джигитовки. Затем участников фестиваля поприветствовали почётные гости церемонии.

В своём выступлении Глава Башкортостана подчеркнул особую историческую роль лошади в становлении и развитии народов республики. Руководитель региона поздравил земляков со знаменательным событием и вручил (ССЫЛКА) государственные награды республики за большой вклад в развитие коневодства.

Стенограмма выступления Радия Хабирова:

Хәйерле көн, хөрмәтле яҡташтар! Хәйерле көн, хөрмәтле ҡунаҡтар! Хәйерле көн, ҡәҙерле баймаҡтар! Добрый день, дорогие друзья, дорогие гости!

От души приветствую участников второго, уже международного фестиваля «Башҡорт аты». Сегодня с особым удовольствием и благодарностью обращаюсь к нашим гостям. К нам приехали представители семи государств: Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана, Турецкой Республики, Объединённых Арабских Эмиратов, Азербайджана. Давайте поблагодарим делегации за то, что они сегодня с нами.

Мы приветствуем гостей из регионов России. Здесь собрались компетентные специалисты в области коневодства. Но самое главное, собрались все те, кто любит это священное животное – лошадь.

Для башкир конь имеет огромное значение. Это, по сути, часть генетического кода нашего народа. Лошадь – это верный соратник, спутник, помощник. Мы все знаем, что благодаря лошади наши «Северные амуры» и «шаймуратовцы» вошли в Париж, в Берлин.

Дорогие друзья!

Сегодня мы постарались сделать праздник для всех вас. Потому что хотим сохранить для будущих поколений историю башкирской лошади, связанные с ней народные традиции и фольклор, дух и патриотизм башкирского народа. Желаю всем хорошего настроения, ярких событий. А спортивным командам и батырам – справедливых и честных побед.

Байрам менән!

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В рамках церемонии открытия руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов вручил (ССЫЛКА) Радию Хабирову свидетельство Роспатента на право использования наименования «Башкирская лошадь».

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Гостей и участников фестиваля «Башҡорт аты» также поприветствовала председатель Комитета Совета Федерации России по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

– Из года в год этот проект набирает обороты, расширяется его география. Форум уже стал международным, но остаётся близким и понятным каждому жителю многонационального Башкортостана, – отметила сенатор. – Поздравляю земляков и с вручением свидетельства, которое подтверждает уникальность наших башкирских лошадей. Подготовку этого документа мы с Роспатентом и Минсельхозом республики начали несколько лет назад по поручению Радия Фаритовича Хабирова. И в дальнейшем продолжим работу по продвижению и защите наших республиканских брендов.

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С приветственным словом на церемонии открытия фестиваля выступили первый заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы России Владимир Плотников, заместитель Акима Актюбинской области Казахстана Мавр Абдуллин и заместитель Хокима Джизакской области Узбекистана Акмаль Савурбаев.

Торжественную часть продолжил конный парад с флагами регионов России и зарубежных государств – участников фестиваля «Башҡорт аты».

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Глава республики Радий Хабиров и почётные гости также посетили спортивные и выставочные площадки фестиваля.

Национальный музей Башкортостана организовал выставку «Ат иле» («Страна лошади»). Здесь представили картины, арт-объекты, скульптуры, посвящённые башкирской лошади, а также уникальные экспонаты из музейных фондов и частных коллекций.

Центральным предметом выставки стало конское седло, которое в 1925 году передали музею старожилы деревни Калмакларово Салаватского района. По преданию, оно принадлежало Салавату Юлаеву.

В творческом проекте «Ат иле» также приняли участие художники и мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии, Дагестана и Алтая. Они представили более 70 работ.

Радий Хабиров также осмотрел ярмарку сельхозпроизводителей и изделий народных промыслов «Город мастеров», выставку породистых лошадей и понаблюдал за соревнованиями. В их числе – башкирское многоборье «Бәйге», «Таш кутәреү» («Подъём камней»), «Көрәш» (борьба на поясах), «Сукмар ыргытыу (метание булавы), «Таяк тартыу» (мас-рестлинг) «Народный силовой экстрим».

В рамках фестиваля проходит и Республиканский конкурс кумысоделов «Кумысфест», где соревнуются производители национального башкирского напитка.