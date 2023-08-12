Олег Литяйкин: «Башкирская лошадь должна стать брендом наравне с башкирским медом»

Одним из спикеров на площадке выступил заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Олег Литяйкин.

«Для башкирского народа лошадь во все времена была кормилицей и помощником, – сказал Олег Михайлович. – Лошади помогали воевать, помогали на сельхозработах. Республика поддерживает это направление, которое, безусловно, станет еще одним центром притяжения. Наравне с башкирским медом, который завоевал добрую славу во всей России, таким же брендом станет и башкирская лошадь. Я желаю всем участникам и гостям фестиваля конструктивного общения, хорошего настроения».

Напомним, международный фестиваль лошадей башкирской породы «Башкорт аты» проходит сегодня на озере Графское в Баймакском районе.



Автор текста и фото Евгений Соколов