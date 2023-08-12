+20 °С
Ясно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Культурная среда
12 Августа , 23:31

В ОАЭ заинтересовались сохранением башкирских лошадей

Моххамед Аль Харби, руководитель Ассоциации общества арабских скакунов Объединённых Арабских Эмиратов, рассказал о намерениях дальнейшего сотрудничества.

В ОАЭ заинтересовались сохранением башкирских лошадей
В ОАЭ заинтересовались сохранением башкирских лошадей

- Рад, что Республика Башкортостан проводит фестиваль башкирской лошади на таком высоком уровне. Сюда съехались люди из разных стран. Всех объединяет любовь к лошадям. Увидев башкирский народ и башкирских лошадей, у нас появились новые идеи для общения и дальнейшего сотрудничества. Это мой первый приезд в Башкортостан, и мне хочется приезжать сюда снова и снова, - отметил Моххамед Аль Харби.
Арабских гостей заинтересовали разработки ученых республики в генетике и эмбриологии башкирских лошадей, а также условия тренировок породистых скакунов.

Автор текста и фото Нурзия Хасанова

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика