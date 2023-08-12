В ОАЭ заинтересовались сохранением башкирских лошадей

- Рад, что Республика Башкортостан проводит фестиваль башкирской лошади на таком высоком уровне. Сюда съехались люди из разных стран. Всех объединяет любовь к лошадям. Увидев башкирский народ и башкирских лошадей, у нас появились новые идеи для общения и дальнейшего сотрудничества. Это мой первый приезд в Башкортостан, и мне хочется приезжать сюда снова и снова, - отметил Моххамед Аль Харби.

Арабских гостей заинтересовали разработки ученых республики в генетике и эмбриологии башкирских лошадей, а также условия тренировок породистых скакунов.

Автор текста и фото Нурзия Хасанова