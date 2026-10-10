Палитра романтического праздника

В колледже культуры и искусства отметили День музыки. Остались приятные впечатления от чудесного романтического праздника.

Начался он с воспоминания о величайшем композиторе XX века Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче. С его лёгкой руки весь мир (с 1975 года) стал праздновать День музыки. В разных странах он звучит на свой лад, но неизменной остаётся идея объединения людей через музыку, не зря ведь сказал поэт, что «одной любви музыка уступает, но и любовь мелодия…».

На большом экране шла демонстрация фильма, звучали фрагменты из произведений Дмитрия Дмитриевича. Зрители увидели рисунки детей. Ребята, слушая музыку Шостаковича, изображали облик композитора и свои музыкальные впечатления.

А концертную программу открыл ансамбль «Джаз тайм» – Эмиль Харисов (гитара), Лейсан Шаймуратова (клавиши), Савелий Ковалёв (ударные), Ляйсан Валлиуллина, Вероника Калякина, Азалия Абдрахманова (солистки) и Роман Габзалилов.

Руководитель – преподаватель колледжа Роман Рафаэлевич Габзалилов (выпускник 2005 года). Будучи студентом и после выпуска, Роман Рафаэлевич очень любил петь в ансамбле.

«Джаз тайм» исполнил популярные джазовые произведения «Вернись», «Мольба», «Караван», «Никогда не выйду замуж», «Девушка из Ипонемы». Слушатели испытывали настоящий душевный подъём. Ведь джаз – это символ свободы, человеческого достоинства и океан творческой энергии. В его сердцевине – импровизация. Поэтому каждое выступление неповторимо и уникально. В него, как в реку, нельзя войти дважды. В этом его главная магия.

Токката Иоганна Себастьяна Баха в исполнении студентов 4-го курса (руководитель Анфиса Мухамедьярова, концертмейстер Ирина Виноградова) произвела сильнейшее воздействие на присутствующих. По словам одной из слушательниц, музыка Баха поднимает душу к небесам.

Затем звучали композиция «Река течёт в тебе» (исп. Даша Емелина), «Этюд № 15» Милана Дворжака (исп. Ангелина Дебель), «Песня о счастье» (исп. ансамбль 2-го курса, руководитель Регина Зайнуллина).

Ансамбль 3-го курса (рук. Регина Зайнуллина) порадовал зрителей старшего поколения, спев попурри «Стоят девчонки». Песня «Стоят девчонки, стоят в сторонке…» – хит 1960-х годов (композитор Александр Колкер, поэт Ким Рыжов). Впервые её исполнила Мария Пахоменко. Кому не приятно вспомнить молодость!

На сцене Алмаз Латипов с песней «Куз нурым» («Свет очей моих»). Музыка Салавата Низаметдинова, слова Тансылу Карамышевой. Уникальный голос, артистические данные молодого исполнителя произвели глубокое впечатление на слушателей. Особенно на тех, кто хорошо знает башкирский язык. Тонкая, лирическая поэзия Тансылу Карамышевой – чудесный гимн родному башкирскому краю – легко ложилась на музыку.

В мае прошёл городской вокальный конкурс «Голос Стерли». Финалистки этого певческого турнира Жасмин Султанова (исполнила «Осталась» композитора Александра Лосева) и Дарья Крайнева («Если бы любовь была такой» композитора Севара Назаряна) порадовали слушателей задушевными песнями.

Взошли на подмостки преподаватели колледжа Гульнара Тимиряшева и Регина Зайнуллина, которые посвятили своё выступление «Трио. Девичий джаз» девушкам-музыкантам, героиням Великой Отечественной войны.

На сцену пригласили первого выпускника отделения «Музыкальное искусство эстрады» Линара Зарипова. Сейчас Линар Рашитович – преподаватель. Он поздравил всех с чудесным Днём музыки и пожелал взаимной, самой настоящей любви, подкрепив свои слова песней «Любовь, похожая на сон».

Завершила концерт одна из самых ярких звёздочек-выпускниц, прекрасный педагог по вокалу Вероника Калякина.

Под занавес автор и ведущая праздничной программы заслуженный работник культуры РБ Светлана Гришаева пожелала артистам и зрителям мажорного настроения, жизнерадостных ритмов и волшебных мелодий.

Евгения Дьяконова

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