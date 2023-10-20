Самые весёлые и находчивые в Стерлитамаке

Она была посвящена Году педагога и наставника, а также 50-летию отрядов юных инспекторов движения.

Самые весёлые и находчивые школьники из Стерлитамака, Стерлитамакского, Миякинского, Стерлибашевского, Аургазинского, Гафурийского, Альшеевского районов шутили об особенностях профессиональной и учебной деятельности, о российских дорогах, водителях и попутчиках, школьной жизни.

Выступления ребят объективно оценивал состав жюри, в который вошли старший лейтенант полиции, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Управления МВД России по городу Стерлитамаку Гульназ Мусакаева, муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства» Елена Жердева, руководитель театральной студии «Большая школа» Елена Когут и другие.

Подробно о конкурсных этапах игры, шутках и призёрах в ближайшем выпуске нашей газеты.

Фото Тамары Андреевой