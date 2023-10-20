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КВН
20 Октября , 14:48

Самые весёлые и находчивые в Стерлитамаке

Шутки, пародии, миниатюрные сцены, энергичные танцы, яркие костюмы, зрительский смех и аплодисменты, жюри с таблицами и очень желанные призовые места –так в актовом зале Дворца пионеров и школьников им. А. Гайдара города Стерлитамака прошла игра КВН.  

В Стерлитамаке прошла игра КВН на тему ПДД
В Стерлитамаке прошла игра КВН на тему ПДД

Она была посвящена Году педагога и наставника, а также 50-летию отрядов юных инспекторов движения.

Самые весёлые и находчивые школьники из Стерлитамака, Стерлитамакского, Миякинского, Стерлибашевского, Аургазинского, Гафурийского, Альшеевского районов шутили об особенностях профессиональной и учебной деятельности, о российских дорогах, водителях и попутчиках, школьной жизни.

Выступления ребят объективно оценивал состав жюри, в который вошли старший лейтенант полиции, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Управления МВД России по городу Стерлитамаку Гульназ Мусакаева, муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства» Елена Жердева, руководитель театральной студии «Большая школа» Елена Когут и другие.

Подробно о конкурсных этапах игры, шутках и призёрах в ближайшем выпуске нашей газеты. 

Фото Тамары Андреевой

 

В Стерлитамаке прошла игра КВН на тему ПДД
В Стерлитамаке прошла игра КВН на тему ПДД
В Стерлитамаке прошла игра КВН на тему ПДД
В Стерлитамаке прошла игра КВН на тему ПДД
В Стерлитамаке прошла игра КВН на тему ПДД
В Стерлитамаке прошла игра КВН на тему ПДД
В Стерлитамаке прошла игра КВН на тему ПДД
В Стерлитамаке прошла игра КВН на тему ПДД
В Стерлитамаке прошла игра КВН на тему ПДД
В Стерлитамаке прошла игра КВН на тему ПДД
В Стерлитамаке прошла игра КВН на тему ПДД
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"Стерлитамакский рабочий"

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