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КВН
20 Марта , 23:22

Дети. Юмор. КВН!

В Стерлитамаке - полуфинал юниор-лиги КВН юга РБ.

Дети. Юмор. КВН!
Дети. Юмор. КВН!

Настоящей весной повеяло в нашем городе - 20 марта на сцене ГДК за путёвку в финал юниорки скрестили шпаги юмора и смеха сразу 14 детских команд из Стерлитамака, Салавата, Ишимбая и Оренбурга!
Разбитые на два блока по семь команд, юные кавээнщики демонстрировали свои способности в двух конкурсах - «Приветствии» и «Мемотлоне».

Обаятельные, яркие, харизматичные, остроумные и артистичные - такими участники юниор-лиги юга РБ предстали перед зрителями и членами жюри. Перед началом игры председатель жюри Игорь Когут объявил залу новость о вхождении юниор-лиги КВН юга РБ в систему лиги КВН «Дети». А это значит, что победитель финала нашей юниорки - чемпион 2025 года получит путёвку на всероссийский фестиваль лиг КВН.

Дети бились не по-детски. И хотя борьба была жаркой, в ней выстояли лучшие. Напрямую путёвки в полуфинал получили стерлитамакские команды «Одноклассники»(гимназия N 1), «Команда будущего»( центр детского образования Cool school ), «Тыщатыщ»(школа N 23), «РАЙЗ», «Та самая»( школа N 11) и оренбургская команда «Сборная идеальных мужчин». Остальные будут ждать возможного добора по решению жюри.
Кроме того, многие команды получили подарочные сертификаты и вкусные подарки от партнеров лиги.

Словом, игра удалась: дети не подкачали, а родители, наставники и педагоги их здорово поддержали и подготовили.
Спасибо всем! Это было феерично!

Фото Сергея Крамскова

Автор:Марина Воронова
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