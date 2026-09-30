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КВН
30 Сентября , 05:47

Молодые шутят

В Городском дворце культуры после летнего перерыва вновь возобновились игры КВН. Сразу два полуфинала официальной молодежной лиги юга КВН РБ состоялись в один  вечер в Стерлитамаке.

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Молодые шутятМолодые шутят
Молодые шутят

Сезон этой весной начинали 17 команд из семи городов Башкортостана и других регионов, до полуфиналов добрались семь лучших.

Организаторами игр выступили администрация городского округа и КВН юга РБ. Ведущим лиги стал Артур Ильясов. Жюри возглавил директор системы лиг КВН юга РБ Игорь Когут.

В первом полуфинале, состоявшем из четырех конкурсов - «Приветствия», «Разминки», «Сложной ситуации» и «Музыкального домашнего задания» - за путёвку в финал сражались команда из Казани «Амазонки», оренбургский «Электроник», стерлитамакская команда СХТК и «Огузяки» из Кумертау.

Во втором полуфинале выступили две стерлитамакские команды «Квартал» и «Без названия», а также команда КВН «ИНН» из Салавата.

О том, как складывались обе игры, кто напрямую вышел в финал лиги, а кого члены жюри  своим решением дополнительно добрали в финал, читайте в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Марина Воронова

Фото Сергея Крамскова

Молодые шутят
Молодые шутят
Молодые шутят
Молодые шутят
Молодые шутят
Молодые шутят
Молодые шутят
Молодые шутят
Молодые шутят
Молодые шутят
Молодые шутят
Молодые шутят
Молодые шутят
Молодые шутят
Молодые шутят
Молодые шутят
Молодые шутят
Молодые шутят
Молодые шутят
Молодые шутят
Молодые шутят
Автор:Марина Воронова
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