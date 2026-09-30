Молодые шутят

Сезон этой весной начинали 17 команд из семи городов Башкортостана и других регионов, до полуфиналов добрались семь лучших.

Организаторами игр выступили администрация городского округа и КВН юга РБ. Ведущим лиги стал Артур Ильясов. Жюри возглавил директор системы лиг КВН юга РБ Игорь Когут.

В первом полуфинале, состоявшем из четырех конкурсов - «Приветствия», «Разминки», «Сложной ситуации» и «Музыкального домашнего задания» - за путёвку в финал сражались команда из Казани «Амазонки», оренбургский «Электроник», стерлитамакская команда СХТК и «Огузяки» из Кумертау.

Во втором полуфинале выступили две стерлитамакские команды «Квартал» и «Без названия», а также команда КВН «ИНН» из Салавата.

О том, как складывались обе игры, кто напрямую вышел в финал лиги, а кого члены жюри своим решением дополнительно добрали в финал, читайте в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Марина Воронова

Фото Сергея Крамскова