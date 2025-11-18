Город встретил бойцов спецоперации

Предлагалось собрать и передать гуманитарную помощь.
И Стерлитамак откликнулся. Информация мгновенно распространилась по социальным сетям и уже за несколько часов до прибытия, несмотря на пасмурную погоду, у железнодорожного вокзала стали собираться десятки и даже сотни людей. Они приносили продукты, воду, предметы личной гигиены, бельё, всё, что может пригодиться.
В целях безопасности вся собранная гуманитарная помощь при поддержке общественных организаций доставлена на распределительный пункт.
Фото: Ольга Егорова.